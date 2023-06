Lukashenko confirma chegada de Prigozhin à Bielorrússia

De Euronews

Presidente bielorrusso afirma que paramilitares Wagner exilados no seu território podem ajudar a antiga república soviética com a experiência que detêm em técnicas de combate

Em homenagem aos militares que travaram a "guerra civil" e impediram que a Rússia mergulhasse no "caos", Vladimir Putin conduziu uma cerimónia que passou por um minuto de silêncio pelos pilotos dos aviões abatidos durante a rebelião Wagner.

A solenidade do momento não impediu que o presidente russo assumisse mais tarde que os combatentes de Yevgeny Prigozhin, os mesmos por detrás da revolta, são totalmente financiados pelo Kremlin, que no último ano lhes terá atribuído qualquer coisa como 900 milhões de euros.

As investigações desencadeadas sobre a rebelião já terminaram e Moscovo decidiu não avançar com nenhuma acusação nem a Prigozhin, nem às suas tropas.

O Ministério da Defesa russo anunciou, através do Telegram, que o grupo Wagner se prepara para entregar o armamento pesado que possui ao exército da Federação Russa.

Alexander Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, já confirmou que Prigozhin chegou ao seu país. Lukashenko, a quem Putin deve o acordo que pôs fim ao tumulto, afirma que os paramilitares Wagner exilados no seu território podem ajudar esta antiga república soviética com a experiência que detêm em técnicas de combate e ataque. Considera, também, "não haver razão nenhuma para ter medo" destes mercenários que chegam agora à Bielorrússia em vez de integrarem o exército russo, as duas opções que Putin lhes deixou.