Futuro do turismo na Europa em debate

A cimeira "Destination Europe" juntou em Bruxelas o comissário Thierry Breton e vários dos principais atores do setor para debater o futuro do turismo no continente mais visitado do mundo.

Animada pela jornalista da Euronews Méabh McMahon, a cimeira Destination Europe teve lugar recentemente em Bruxelas e reuniu todos os que trabalham no setor do turismo. Com a época de verão ao virar da esquina, ouvimos o que está em jogo para a indústria e tivemos a oportunidade de falar com deputados europeus, com a indústria e com o Comissário da UE responsável pelo mercado interno e pelo turismo, Thierry Breton.

Um dos principais temas desta cimeira inaugural foi a forma de facilitar o acesso das pessoas à Europa.

O continente continua a ocupar o primeiro lugar no turismo mundial, apesar de três anos de choques, incluindo uma pandemia e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia.

"Somos o primeiro destino global de turismo do mundo. Mas é óbvio que esta guerra está a mudar muitas coisas. Quando Vladimir Putin decidiu lançar esta terrível agressão contra a Ucrânia, tivemos de reagir e foi o que fizemos", disse Thierry Breton.

Com a Europa a entrar na época de verão mais movimentada desde a pandemia, houve muita discussão sobre a forma de tornar o setor mais resiliente no futuro.

Melhorar a conectividade, resolver a escassez de mão-de-obra e acelerar a implementação dos novos sistemas de vistos digitais da União Europeia para tornar as viagens mais fáceis, foram as principais exigências dos especialistas.

Diz Jorge Casal, vice-presidente para os novos mercados e assuntos públicos da Global Blue: "Temos de ter em conta que os países de todo o mundo estão a investir muito dinheiro em infraestruturas, estão a simplificar os procedimentos para os vistos e é evidente que quanto mais fáceis e sem descontinuidades forem os processos para alguém visitar um país, melhor, mas para conseguirmos uma recuperação total da indústria do turismo, estas medidas têm de ser postas em prática o mais rapidamente possível."

Luís Araújo, ex-presidente do Turismo de Portugal, acrescenta: "Se não resolvermos estas situações, que têm a ver com a conectividade aérea, com a facilidade de acesso à nossa experiência, com a facilidade de reserva de qualquer uma das nossas experiências na Europa, então nunca seremos competitivos e perderemos para outros destinos. Perderemos para a América, perderemos para a Ásia, perderemos para África e para a América do Sul".

Apesar dos ventos contrários significativos que o setor das viagens enfrenta, o otimismo em relação às perspetivas futuras continua elevado. Na sequência de um ano de 2022 em cheio, a procura de férias continua a ser forte, mesmo face ao aumento dos custos.

Glenn Fogel, diretor executivo da Booking, diz: "Obviamente, há uma recuperação tremenda e estamos todos satisfeitos com o que aconteceu, mas ainda não chegámos ao ponto que queremos. O turismo da Ásia ainda não chegou lá, mas, no nosso setor, todos os dias acontece algo algures. É uma questão com que temos de lidar. E essa é a natureza do negócio".

Alternativas mais verdes

Para além da recuperação pós-pandémica, outro tema fundamental que esteve no topo das preocupações das pessoas foi a forma de reconstruir de forma mais sustentável - algo que os consumidores também parecem querer cada vez mais.

Feria Kazemi é diretora de relações com o setor das viagens para a Europa, Médio Oriente e África da Google:"O que estamos a ver é um pequeno despertar ambiental dos viajantes a nível global. O que vimos nos últimos 12 meses, em comparação com os 12 meses anteriores, é que as pesquisas na web por viagens sustentáveis aumentaram 36% de um ano para o outro", diz.

A melhoria do transporte ferroviário transfronteiriço como alternativa ao transporte aéreo é cada vez mais vista como uma forma de ajudar os países a melhorar a conectividade de uma forma sustentável.

Björn Bender, presidente e diretor executivo da Rail Europe, diz: "Vejo uma enorme oportunidade para os comboios noturnos na Europa, especificamente quando estamos a falar de ligações de entre 800 e 1500 quilómetros. Isso dar-nos-á uma nova alternativa para viajar na Europa".

Os peritos da indústria também debateram o impacto da transição ecológica da União Europeia no setor. Em última análise, o comissário Breton afirmou que só há uma direção a seguir.

"Temos de tornar-nos mais ecológicos e, ao mesmo tempo, alcançar os objectivos ambiciosos e permanecer competitivos. Não há outras opções. Mas também não é restringindo o nosso movimento ou o nosso consumo que atingimos os objetivos ecológicos. É graças à inovação, graças à tecnologia, graças à ciência que o vamos fazer", disse Thierry Breton.