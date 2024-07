János Bóka: "A Europa precisa ter algum tipo de relação com a Rússia"

A Euronews falou com o ministro dos Assuntos Europeus da Hungria, János Bóka, país que ocupa, neste momento, a presidência rotativa da UE.

A guerra na Ucrânia, a Rússia, a China, o Estado de Direito. São muitos os temas que têm dividido a Hungria do resto da União Europeia. A Hungria acabou de assumir este mês de julho a Presidência da União Europeia. Que tipo de presidência vai ser esta? Colocámos estas perguntas ao Ministro dos Assuntos Europeus da Hungria, János Bóka.

Euronews: “Ministro János Bóka, bem-vindo à Euronews. Deixe-me perguntar-lhe primeiro, a Rússia é uma ameaça existencial para os interesses da União Europeia e para a sua segurança? Ou acha que existem interesses divergentes que podem ser apaziguados ou resolvidos por outros meios, como meios diplomáticos e políticos?”

János Bóka: “Acho que numa arquitetura sustentável de segurança europeia, a Europa precisa ter algum tipo de relação com a Rússia. Portanto, se quisermos construir uma arquitetura de segurança sustentável para as próximas décadas, de alguma forma é preciso delinear a relação entre a Europa e a Rússia.”

Euronews: “Mas não acha que estabelecer linhas vermelhas claras com a Rússia faz parte da construção desta arquitetura, desta arquitetura de segurança de que está a falar?”

János Bóka: “Nós, tal como todos os estados-membros da União Europeia, acreditamos que precisamos apoiar plenamente a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Acho que isso está além de qualquer dúvida. E também acredito que uma arquitetura de segurança sustentável não é possível sem envolver a Rússia através de canais diplomáticos, com o objetivo de criar uma arquitetura de segurança sustentável para a Europa. E acho que ainda não estamos lá, mas acredito que os pré-requisitos para esse tipo de envolvimento precisam ser criados em algum momento.”

Euronews: “Mas, ao mesmo tempo, houve críticas à Hungria, vindas dos parceiros da União Europeia e também da NATO, por esta iniciativa tomada por Budapeste do Primeiro-Ministro Viktor Orbán viajar para Moscovo e para Pequim. Esta foi uma iniciativa tomada como parte formal da Presidência húngara da União Europeia ou foi uma iniciativa individual do primeiro-ministro que não foi discutida previamente com os parceiros?”

János Bóka: “Foi uma iniciativa individual do primeiro-ministro da Hungria. Ele deixou claro em várias ocasiões que não negoceia em nome da União Europeia porque não tem a competência ou o mandato para o fazer. Também deixou claro que o objetivo não é apresentar soluções ou fazer novas iniciativas, mas sim realizar uma missão de averiguação e esclarecer certas questões. E, após cada reunião, ele informou o presidente do Conselho Europeu e os chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Europeia.”

Euronews: “Mas não acha que, por exemplo, mostrar os vídeos dessas viagens com o logótipo da presidência húngara da União Europeia, especialmente depois do que aconteceu há dois dias em Kiev, com aquele bombardeamento terrível de um hospital pediátrico, foi um pouco embaraçoso, tanto para a Hungria quanto para a União Europeia?”

János Bóka: “Os bombardeamentos em Kiev são horríveis. São terríveis. E acho que a perda de vidas humanas e os danos causados nesta guerra apenas sublinham a importância da missão de paz do Primeiro-Ministro da Hungria.”

Euronews: “Sim, mas não acha que é uma falta, uma espécie de falta de respeito por parte de Putin, do Presidente Vladimir Putin? Apenas 48 horas ou três dias depois de uma reunião com o primeiro-ministro da Hungria, ele desencadeou um ataque muito severo à capital da Ucrânia...”

János Bóka: “Bem, não nos esqueçamos de que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra. E não espero que as partes que estão em hostilidades ativas se contenham. O que esperamos destas viagens é fornecer informações adicionais e contributos para o processo de tomada de decisão da União Europeia, para podermos encontrar um cessar-fogo que permita que negociações de paz substanciais sejam conduzidas.”

Euronews: “Quais são as bases para este cessar-fogo?”

János Bóka: “Bem, isso é o que o Primeiro-Ministro queria descobrir, ver se há alguma vontade por parte das partes e como é que as instituições europeias poderiam ser úteis, poderiam ajudar a encontrar uma saída justa e sustentável deste conflito militar.”

Euronews: “Sim, mas sabemos que existem divergências e diferenças entre Budapeste e o resto da União Europeia quando se trata de apoiar o armamento da Ucrânia.”

János Bóka: “Acho que esta é a interpretação correta: bastantes estados-membros acreditam que os nossos objetivos estratégicos podem ser alcançados por meios militares no campo de batalha. A intenção do Primeiro-Ministro era fornecer informações adicionais e esclarecimentos que pudessem alimentar estas discussões.

Euronews: “Não acha que há uma espécie de inconsistência no facto de que o objetivo é estabelecer uma espécie de arquitetura de segurança permanente, como diz, tendo como base uma linha de fogo e um conflito congelado no coração da Europa? É isso que chama uma arquitetura de segurança permanente?”

János Bóka: “Bem, a construção de uma arquitetura de segurança permanente não é responsabilidade da Hungria. Mas acho que todos podemos concordar que haver hostilidades militares ativas entre a Rússia e a Ucrânia não é uma base sustentável para qualquer futura arquitetura de segurança na Europa. De alguma forma, este conflito militar precisa ser encerrado e isso vai proporcionar uma base para discussões sobre a futura arquitetura de segurança.”

Euronews: “Os líderes da NATO reuniram-se para fornecer novos sistemas de armamento à Ucrânia. Concorda com isso?”

János Bóka: “Bem, a Hungria tomou a decisão desde o início deste conflito de fornecer uma assistência alargada à Ucrânia, incluindo assistência humanitária, fornecimento de energia e noutras áreas diferentes. Mas decidimos não fornecer assistência militar que, direta ou indiretamente, pudesse ser usada como força letal.”

Euronews: “Sim, mas isso está, digamos, em contradição com a decisão do Conselho que é fornecer à Ucrânia... Como disse antes, o objetivo é dar à Ucrânia as ferramentas estratégicas para se defender a si própria, do ponto de vista militar, através do uso da força.”

János Bóka: “Não vejo qualquer contradição aqui. O que acho que a decisão é fornecer um amplo apoio à Ucrânia em conformidade com a política de segurança e defesa e o interesse de cada Estado-membro. Esta é a decisão que a União Europeia tem vindo a tomar. E acho que isto também está em linha com os compromissos da NATO. Nunca contestámos o direito dos estados-membros apoiarem a Ucrânia de formas diferentes de nós.”

Euronews: “Mas está a dificultar, de qualquer forma, o fornecimento de armas à Ucrânia.”

János Bóka: “Nós fornecemos apoio à Ucrânia de acordo com a nossa estratégia de segurança e defesa e a nossa avaliação.”

Euronews: “Então, têm um conceito divergente de segurança quando se trata do vosso país, que deve ser respeitado e é legítimo, claro. Mas, temos que afirmar que existe um conceito divergente de segurança para a Hungria, em relação à NATO e à União Europeia, em relação aos outros parceiros.”

János Bóka: “Acho que é mais preciso dizer que os aliados na NATO e os parceiros na União Europeia têm um campo de interpretação, que é a base do fornecimento do apoio à Ucrânia, e a Hungria está bem dentro deste campo de interpretação aceite quando se trata de segurança e defesa dos interesses da Europa e da aliança transatlântica.

Euronews: “Vai continuar a bloquear o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz?”

János Bóka: “Bem, o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz é uma questão muito complexa. E a questão não é se está bloqueado ou não bloqueado. A questão é como o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz pode contribuir para promover os interesses de segurança da União Europeia. E há várias questões que estão em aberto aqui, por exemplo, o acordo entre os Estados-membros do G7 sobre a concessão de empréstimos que também poderiam ser usados para comprar equipamento militar e canalizá-lo através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, o que levanta várias questões relacionadas com o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. A nossa posição é que todas estas questões precisam ser esclarecidas. Precisamos de tomar definitivamente uma decisão política sobre o futuro do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz em geral.”

Euronews: “O objetivo é claro, dar ou não este dinheiro aos ucranianos para reembolsar os gastos militares. Esta é basicamente a questão. Então, qual é a complexidade, para além da estrutura e da redação, deste mecanismo?”

János Bóka: “Acho que a complexidade e a falta de clareza estratégica sobre a função é bastante clara desde o início. Lembro-me da primeira discussão houve uma estimativa sobre quantidade ajuda militar deveria ser fornecida à Ucrânia e, desde então, este valor tem aumentado constantemente, apresentando números e formas de financiamento muito divergentes.”

Euronews: “Também é contra a utilização de ativos congelados, dos lucros provenientes dos ativos russos congelados? Não acha que, depois dos ataques que vimos recentemente em Kiev e na Ucrânia, é altura de mudar esta política?”

János Bóka: “A única pergunta que temos de fazer é se o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz é o melhor veículo para canalizar este dinheiro para a Ucrânia. Esta é a questão que temos. E isso também está relacionado com o futuro do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz em geral.”

Euronews: “A apresentação da agenda "Tornar a Europa grande outra vez" pelo primeiro-ministro Viktor Orbán no Parlamento Europeu vai acontecer ou não?”

János Bóka: “Bem, o primeiro-ministro está pronto para ir ao Parlamento Europeu no momento que for conveniente para o Parlamento Europeu. Ainda não recebemos este convite do Parlamento Europeu. Mas, se e quando recebermos este convite, o primeiro-ministro está pronto e disposto a ir.”

Euronews: “Mas não acha que é pouco comum não receber este convite, que o governo que acabou de assumir a presidência da União Europeia não tenha recebido tal convite do Parlamento Europeu? É que faz parte do protocolo.”

János Bóka: “Bem, eu evitaria ver qualquer complexidade política aqui. O que sei é que o Parlamento Europeu vai ter a primeira sessão plenária na próxima semana. Normalmente, o Parlamento Europeu, no momento da transição institucional, tem duas sessões plenárias em julho. E, neste caso, o convite geralmente é para a segunda sessão plenária de julho. Desta vez, o Parlamento Europeu tem apenas uma sessão plenária em julho.”

Euronews: “Mas a presidência húngara foi agendada há muito tempo.”

János Bóka: “Acho que esta questão deve ser dirigida ao Parlamento Europeu. Acredito que seja apenas uma questão de agenda. Certamente não acredito que o Parlamento Europeu não esteja interessado numa cooperação sincera entre as instituições durante a presidência húngara.”

Euronews: “Acha que estes seis meses vão ser a ocasião para a Hungria resolver estas questões pendentes com a União Europeia em relação ao Estado de Direito?”

János Bóka: “Bem, estou envolvido em nome do governo húngaro desde 2018 nos diferentes procedimentos para cooperar com as instituições e resolver questões políticas pendentes e preocupações. O governo húngaro tem estado sempre pronto para fazer isso de forma construtiva. E o governo húngaro mantém-se pronto para o fazer durante e depois da presidência. Não vejo que a presidência tenha um impacto especial neste tipo de relacionamento sobre os procedimentos.”

Euronews: “Sim, mas isso é embaraçoso do ponto de vista políticos. Não concorda? O facto de haver uma questão pendente em relação ao Estado de Direito, que está no cerne dos tratados da União Europeia.”

János Bóka: “Bem, acho que a questão não é sobre embaraço. A questão é por que estamos nesta situação e se há uma maneira política e técnica de sair dela. Acredito que haja uma saída. É nisso que o governo húngaro tem trabalhado, num espírito de cooperação construtiva com as instituições, e é isso que vamos continuar a fazer.”

Euronews: “Considera o artigo sete e a fonte do artigo sete, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, uma espécie de violação da soberania nacional dos países da UE e da Hungria?”

János Bóka: “Quando aderimos à União Europeia, fizemos uma avaliação de que os tratados são compatíveis com o sistema constitucional húngaro. E voltamos a fazer essa avaliação quando adotámos a lei fundamental da Hungria, que é a constituição do país. Agora, acredito que não há um conflito constitucional fundamental ou inerente entre a lei fundamental da Hungria e os tratados em si. Claro, as instituições adotam decisões com base nesses tratados. A questão de saber se há conflito constitucional entre essas decisões e a lei fundamental húngara é algo que precisa ser examinado caso a caso.”

Euronews: “Não tem medo da possível suspensão do direito de voto no conselho?”

János Bóka: “Tenho que ter medo? Não tenho medo de tal detextocisão. Não...”

Euronews: “Está preocupado?”

János Bóka: “De tempos em tempos, há iniciativas ou há comunicação nesse sentido. Espero que, eventualmente, encontremos uma maneira de cooperar com os Estados-membros e as instituições para os interesses comuns da Europa.”

Euronews: “Em relação ao alargamento, partilha as opiniões da União Europeia, por exemplo?”

János Bóka: “Bem, acredito que a abordagem da União Europeia é que o alargamento é um processo objetivo e baseado no mérito. E isso, eu subscrevo totalmente.”

Euronews: “Mas também para a Ucrânia de forma rápida, por exemplo?

János Bóka: “Bem, acho que o alargamento deve ser um processo objetivo e baseado em mérito para todos.”

Euronews: “Então, acha que basicamente o Sudeste da Europa, os Balcãs Ocidentais, têm prioridade sobre a Ucrânia?”

János Bóka: “Ninguém tem prioridade num processo objetivo e baseado no mérito. Essa é a essência de um processo objetivo e baseado no mérito: não há prioridades políticas objetivas.”

Euronews: “Mas acha que a União Europeia tem a capacidade de acolher a Ucrânia? Não é uma questão apenas baseada em mérito.”

János Bóka: “Essa é outra questão. Quer dizer, se eu olhar para o tamanho, a população, a situação política e militar na Ucrânia, seria muito difícil dizer que a Ucrânia está agora pronta para se juntar à União Europeia, ou que estamos em posição de dizer, por qualquer margem racional, quando a Ucrânia estará pronta para se juntar à União Europeia.”

Euronews: Em termos de capacidade da União Europeia, é muito mais fácil abrir as portas para os países dos Balcãs Ocidentais.

János Bóka: “Bem, se eu olhar para o nível de preparação deles, se eu olhar para o impacto social e económico da recessão, tudo isso é consideravelmente menor do que o da Ucrânia.”

Euronews: “E o mesmo vale para a Sérvia? Apesar de não estar alinhada com as sanções da União Europeia contra a Rússia, por exemplo.”

János Bóka: “Isso é uma questão política. E se eu falar do alargamento como um processo objetivo e baseado em mérito, isso também significa que a União Europeia também se enquadra no quadro de negociações que adotamos juntamente com os países candidatos. E este quadro de negociações afirma claramente que os países devem estar totalmente alinhados com a Política Externa e de Segurança Comum (PESC) no momento da adesão. Então, quando formulamos requisitos políticos de que o alinhamento completo deve ser discutido, fazemos isso fora do âmbito das negociações.

Euronews: “O centro da agenda da Hungria para estes seis meses é a competitividade. Aos olhos de muitos países da União Europeia, especialmente os maiores países da União Europeia, a reindustrialização da Europa é o principal objetivo. Também parar o outsourcing e impor tarifas sobre os produtos da China, especialmente sem relação ao Pacto Ecológico Europeu. Mas a Hungria tem uma posição diferente sobre esta questão.”

János Bóka: “Não vejo qualquer diferença nesta questão. O que vejo é o aumento do investimento chinês na Europa, o que vai contra a desindustrialização. Esta é uma reindustrialização verde da Europa que fazemos em cooperação económica com a China. E também vejo que agora as cadeias de logística das empresas europeias e chinesas são tão complexas e estão tão interligadas que, ao aumentar o investimento chinês na Europa, por exemplo, em áreas onde a China é claramente líder global, incluindo tecnologia verde, isso beneficia tanto os setores económicos chineses como os europeus. Portanto, contribui para a transição verde e para a reindustrialização da Europa. Não vejo uma diferença estratégica nos objetivos.

Euronews: “Acha que foi um erro para a União Europeia assinar acordos de livre comércio com a China? Para alguns países da União Europeia?”

János Bóka: “Acho que, em grande parte, a prosperidade global que desfrutamos agora, incluindo a prosperidade europeia, foi o produto do envolvimento com a China, incluindo a adesão da China à Organização Mundial do Comércio (OMC) e o envolvimento económico e comercial com a China. E, se desmantelarmos essa relação, a prosperidade global ou o bem-estar da Europa e de outros parceiros económicos vai sentir as consequências.