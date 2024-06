Renew Europe pode sofrer uma perda brutal de deputados nas eleições europeias

O grupo dos Liberais-Democratas da UE, Renew Europe, deverá perder cerca de 21 deputados europeus. Os herdeiros dos valores dos Liberais-Democratas parecem estar a pagar o preço da queda da sua popularidade a nível nacional.

De acordo com a Euronews Super Polls (que utiliza sondagens divulgadas publicamente para prever a votação de 9 de junho no Parlamento Europeu), os liberais vão sofrer uma derrota histórica e perder 81 dos 102 eurodeputados do atual parlamento.

Se esta derrota consensual se confirmar com os resultados finais das eleições europeias, poderá provocar alterações relevantes na próxima legislatura da UE.

"As dificuldades do Renew refletem muitos dos problemas que enfrentou nas votações a nível nacional ao longo do último ano. Com uma série de questões na mente dos eleitores europeus, incluindo o poder de compra, a migração, a energia e os protestos dos agricultores, os partidos membros do Renew não conseguiram abordar as questões de nível doméstico preferidas por muitos eleitores nos flancos ocidentais da Europa, onde o partido foi mais forte em 2019, comenta Boyd Wagner", analista-chefe do Centro de Sondagens da Euronews.

Renew e o Parlamento Europeu cessante Grande Coligação com o PPE e o S&D

As políticas dos liberais-democratas colidiram com o crescente sentimento de insegurança dos cidadãos do flanco ocidental da UE.

"Há uma tendência geral que considera que a democracia liberal está ameaçada e isso pode afetar sobretudo os partidos liberais. Mas há também algumas razões específicas, e a França é um caso muito interessante", diz Steven Van Hecke, professor de Política Comparada e da UE no Instituto de Governação Pública da Universidade de Lovaina.

"Em 2019, muitos liberais franceses foram eleitos para o Parlamento Europeu, após a vitória de Emmanuel Macron dois anos antes, nas eleições nacionais de 2017".

França é o segundo maior país da UE. Há 79 eurodeputados franceses no atual Parlamento Europeu de 705 lugares (eleitos em 2019). 23 destes eurodeputados são membros do grupo Renew Europe, num total de 102 lugares "amarelos".

De acordo com o Centro de Sondagens Euronews, os eurodeputados franceses do grupo Renew Europe poderão descer para 15 membros do Parlamento Europeu.

O próximo Parlamento Europeu poderá ser palco de numerosos confrontos políticos deslocalizados entre os valores liberais democratas e liberais-socialistas e os princípios conservadores.

Neste "jogo de lulas" neo-ideológico, França vai desempenhar um papel relevante, pelo menos por três razões.

Em primeiro lugar, devido à sua importância objetiva na UE e na zona euro. Em segundo lugar, pelo papel desempenhado pelo seu presidente, Emmanuel Macron, para fazer avançar os valores que desenharam a arquitetura do Renew Europe. E, em terceiro lugar, porque a direita radical francesa deverá ganhar as eleições europeias em França, ultrapassando em quase o dobro os votos da Renaissance.

Um cartaz com os dizeres "Paris, deixa passar os nossos agricultores", enquanto gendarmes com veículos blindados enfrentam agricultores e os seus tratores que bloqueiam uma a

A popularidade do Presidente Macron em casa tem vindo a diminuir desde, pelo menos, 2019. Os franceses rejeitaram as reformas económicas implementadas pela maioria presidencial. As políticas de descarbonização, as reformas das pensões, a redução prevista dos subsídios de desemprego e, segundo a extrema-direita, uma "política anti-migração ineficaz" afectaram negativamente a popularidade presidencial.

Como é habitual, os povos da Europa Ocidental utilizam as eleições europeias como uma oportunidade para protestar contra os respetivos governos nacionais.

O mesmo acontece com os liberais-conservadores holandeses do antigo primeiro-ministro Mark Rutte. O VVD, Partido Popular para a Liberdade e a Democracia, é a segunda força do grupo Renew no Parlamento Europeu cessante. Poderá ser expulso do grupo após o acordo governamental alcançado a nível interno com o Partido da Liberdade(PVV) de Geert Wilder, de extrema-direita, parceiro de Marine Le Pen no grupo Identidade e Democracia e com o Rally Nacional(RN) de Jordan Bardella.

Nos Países Baixos, as políticas de migração são a causa principal da insatisfação popular com os liberais.

O presidente francês Emmanuel Macron, à esquerda, e o então primeiro-ministro holandês Mark Rutte chegam a Amesterdão, Holanda, 202

O compromisso neerlandês entre os liberais-conservadores e a direita radical é totalmente incompatível com o duelo sem fôlego entre o Presidente Macron e a sua antagonista ideológica Marine Le Pen, tendo em vista as eleições presidenciais francesas de 2027.

O sucesso eleitoral do presidente Macron em França, em 2017, deu um impulso aos liberais europeus. Em 2019, Macron ainda era bastante popular em casa e o seu partido ganhou as eleições europeias: "Trouxe excecionalmente um elevado número de liberais franceses para o parlamento (da UE) que acabaram por financiar um lugar no grupo liberal. E agora, de certa forma, os liberais já não vão receber qualquer doping francês. E estão apenas a voltar à dimensão de 2014. É uma espécie de normalização", afirma Steven Van Hecke.

Os princípios liberais não são monopólio exclusivo do Renew Europe, estão presentes noutros grupos: "Não devemos subestimar o facto de um certo número de forças liberais mais ou menos tradicionais estarem ligadas ao PPE e mesmo ao grupo ECR. Só para vos dar dois exemplos: A Plataforma Cívica de Donald Tusk, na Polónia, pode chamar-se Partido Popular Democrata Cristão, mas também é liberal-conservador e faz agora parte do grupo PPE e não dos liberais. Também os nacionalistas flamengos do NVA, por razões particulares, não estão no grupo Renew. Em vez disso, estão no grupo ECR".

De um ponto de vista do realismo político, o atual liberalismo multipartidário poderia dar origem a outras opções de coligação, como a Coligação Liberal Conservadora.

A coligação Liberal-Conservadora

Há também uma questão importante que diz respeito aos liberais europeus, a divisão geográfica entre a Europa Ocidental e a Europa Central.

"Os partidos liberais eram tradicionalmente fortes na Europa Ocidental. E é sobretudo na Europa Ocidental que se assiste a uma fragmentação da paisagem política. Tornaram-se mais pequenos a nível nacional e, por conseguinte, também a nível europeu, sem conseguirem compensar esta perda nos chamados novos Estados-Membros da Europa Central e Oriental", conclui Steven Van Hecke.