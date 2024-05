Divisão entre direita e centro-direita na Polónia pode dificultar coligação conservadora na UE

Na Polónia, o partido filiado no PPE e o PiS, membro da ECR, estão lado a lado, segundo uma sondagem da Euronews. No entanto, as suas profundas divergências podem afetar a criação da coligação conservadora no Parlamento Europeu.

PUBLICIDADE

A profunda divisão entre a direita e o centro-direita na Polónia pode dificultar a formação de uma coligação conservadora global na União Europeia, apesar da tendência popular conservadora polaca, segundo os analistas do Centro de Sondagens da Euronews.

A sondagem da Euronews prevê uma corrida renhida entre o partido nacionalista de direita Lei e Justiça (PiS), liderado por Jarosław Kaczyński, e os conservadores moderados da Coligação Cívica (KO), o atual partido no poder na Polónia.

Nas projeções mais recentes, entre o início de março e o final de maio, o ultraconservador PiS ultrapassou por algumas intenções de voto a coligação governamental dos filiados do Partido Popular Europeu do primeiro-ministro polaco Donald Tusk.

Desde março, o partido de extrema-direita e abertamente anti-UE Konfederacja perdeu algumas intenções de voto que, aparentemente, migraram para o PiS.

No Parlamento Europeu, o partido Lei e Justiça é um membro relevante [juntamente com o partido Irmãos de Itália da primeira-ministra Giorgia Meloni] do grupo nacionalista de direita Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), enquanto a Coligação Cívica do primeiro-ministro Tusk é um dos mais importantes membros do Partido Popular Europeu (PPE), juntamente com a CDU alemã e o PP espanhol .

O quadro político polaco é um terreno relevante para observar as dinâmicas, as contradições e o potencial de criação de uma coligação governamental euroconservadora mais ampla entre o PPE e o ECR, tal como concebido pela entente política selada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.

Os números são claros: a Polónia está cada vez mais à direita do espetro político da União Europeia, com a soma das intenções de voto dos conservadores a atingir quase os 80%. No entanto, a realidade política dos conservadores na Polónia parece estar profundamente dividida.

As visões divergentes dos princípios e valores do direito comunitário são a principal fonte de tensões e antagonismos entre os membros polacos do PPE, do PiS e da Konfederacja.*

As disputadas de poder entre os líderes são também uma das causas da profunda divisão entre as forças moderadas e ultraconservadoras polacas. Estas têm uma sólida base comum assente em valores patriotas, uma abordagem anti-russa bastante ativa em relação à guerra da Ucrânia e fortes sentimentos pró-EUA e pró-NATO.

Membros das novas tropas voluntárias de Defesa Territorial marcham com as bandeiras nacionais da Polónia Czarek Sokolowski/Copyright 2023 The AP. Todos os direitos reservados

No entanto, apesar das suas raízes conservadoras e de uma enorme convergência em matéria de defesa e segurança, tanto o PiS como o KO continuam a ser aliados pouco prováveis para uma potencial coligação ao nível do Parlamento Europeu, sugere Tomasz Kaniecki, do Centro de Sondagens Euronews.

"No papel, a situação pode parecer mais ou menos a mesma, mas estes são partidos que estão em eterno conflito, um conflito com base em valores políticos, respeito pelo Estado de direito, independência das instituições, respeito pelos seus parceiros", explica Kaniecki.

A questão do Estado de direito tem sido um fator de polarização durante quase uma década entre o PiS e o KO.

O partido Lei e Justiça de Jarosław Kaczyński entrou em conflito aberto com Bruxelas em questões como a independência do poder judicial, quando governava a Polónia. O governo ultraconservador opôs-se firmemente à política de migração da UEe aos valores europeus sobre a liberdade de escolha das mulheres, promovendo uma legislação nacional restritiva sobre o direito ao aborto.

A esquerda e o centro-esquerda na Polónia são fracos há anos. Na Polónia, a verdadeira dialética tem lugar entre os conservadores moderados e os ultraconservadores.

No que diz respeito às questões ambientais, a Polónia e as suas forças ultraconservadoras têm vindo a expressar muitas críticas às orientações anti-carbono da UE.

"O partido no poder será, em teoria, muito mais a favor das fontes renováveis, porque acredita que é o caminho certo a seguir. O PiS estaria a utilizar as energias renováveis e, ao mesmo tempo, a defender a indústria do carvão", disse Tomasz Kaniecky.

A Polónia realizou eleições nacionais em outubro de 2023 e eleições locais em abril passado. Em ambas as eleições, os ultraconservadores receberam mais votos do que os seus rivais moderados. Mas, no outono passado, o centro-direita só se tornou a força no poder porque os ultraconservadores não conseguiram formar uma coligação por razões internas.

A questão das liberdades individuais e a rivalidade pessoal entre Donald Tusk e Jarosław Kaczyński são fatores que têm levado a divisão constantes entre o PiS e o KO.

PUBLICIDADE

"A KO e o PiS podem votar exatamente da mesma forma numa variedade de tópicos, bem como num regulamento específico. Mas isso nunca acontecerá numa coligação formal. E voltamos à política, nunca estariam juntos", conclui Tomasz Kaniecki.