CR7 chegou agora ao YouTube e já bate recordes de audiência

De Euronews

Depois de ter carregado o primeiro vídeo a 21 de agosto, o canal do português no YouTube atingiu um milhão de subscritores em apenas uma hora e meia, tornando-se o mais rápido a consegui-lo na plataforma.

PUBLICIDADE

Tem cerca de 917 milhões de seguidores nas redes sociais, o que o coloca em primeiro lugar. Mas isso não parece ser suficiente para ele.

Cristiano Ronaldo, estrela do futebol habituada a bater recordes em campo nas suas duas décadas de carreira, alcançou uma nova marca no YouTube na semana passada com o lançamento do seu canal, UR.

Depois de ter carregado o primeiro vídeo a 21 de agosto, o canal do futebolista atingiu um milhão de subscritores em apenas uma hora e meia, tornando-se o mais rápido a fazê-lo na plataforma.

O vídeo, com pouco mais de um minuto de duração, mostra imagens do evento em Times Square de inauguração da sua figura de cera no Madame Tussauds, em 2022.

O YouTube não demorou a reconhecer o seu sucesso: no mesmo dia em que carregou o seu primeiro vídeo, o jogador partilhou outro em que mostra aos filhos o Gold Creator Award, uma placa que a plataforma atribui aos criadores que atingem um milhão de subscritores.

Esta velocidade invulgar levou os utilizadores das redes sociais a questionarem-se se o jogador teria recebido este reconhecimento antes mesmo de ter aberto o canal.

Dois dias após a sua estreia, o canal UR ultrapassou os 30 milhões de subscritores, mais um recorde para Ronaldo no YouTube.

O que pode ser encontrado no canal de Cristiano Ronaldo?

O capitão da seleção portuguesa e da equipa saudita Al-Nassr quer falar de futebol, mas também “dos seus outros interesses, incluindo família, bem-estar, nutrição, preparação, recuperação, educação e negócios”, de acordo com a notícia partilhada pela Variety.

“É uma forma de estar mais perto dos meus fãs, do meu povo. Acho que é uma plataforma ideal para poder partilhar um pouco da minha vida, das minhas coisas; conteúdo muito orgânico e original”, diz Ronaldo num dos seus vídeos com a sua parceira, a supermodelo espanhola e influenciadora das redes sociais Georgina Rodríguez.

Este vídeo, em que falam em espanhol, está dobrado em inglês e permite que os utilizadores escolham a versão que querem ouvir. Noutros vídeos, o jogador fala em inglês ou português e, nesse caso, também é fornecida uma faixa áudio dobrada e legendas.

Aqueles que esperam ver a estrela do futebol vídeos de "vIda real" em Riade ficarão desiludidos. Longe de uma atmosfera íntima, alguns dos conteúdos parecem mais spots de campanhas promocionais do que histórias pessoais.

Os vídeos carregados até agora são curtos, muitos deles de um minuto ou menos, e quase todos são produzidos e editados profissionalmente.

O segundo vídeo mais visto do momento, com 39 milhões de visualizações, mostra Cristiano e Georgina a jogar o Mr & Mrs, um desafio de perguntas e respostas para casais.

Georgina Rodríguez é a primeira convidada do canal, embora o futebolista pretenda convidar mais pessoas.

Noutros vídeos, Ronaldo aparece a jogar futebol e ténis com os filhos, ou a falar de temas como o auto-aperfeiçoamento ou a pressão, embora com imagens de arquivo.

PUBLICIDADE

O youtuber norte-americano MrBeast é o mais seguido no YouTube, com 308 milhões de subscritores.

Resta saber se o melhor marcador de sempre do Euro o vai ultrapassar. Por enquanto, ele está a encorajar as pessoas a ajudá-lo com um “SIUUUUbscribe!”.