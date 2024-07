Discurso de Orbán sobre a presidência húngara bloqueado pelo Parlamento Europeu

A presidência húngara do Conselho terá de esperar até ao final do ano para que o primeiro-ministro Viktor EU Orbán apresente a sua agenda - Tornar a Europa Grande Novamente - ao Parlamento Europeu.

As tentativas do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, de se dirigir aos eurodeputados na sessão plenária inaugural da nova assembleia eleita, em Estrasburgo, foram rejeitadas pelos chefes parlamentares, que não conseguiram encontrar espaço para o incluir na ordem de trabalhos, disseram à Euronews duas fontes informadas sobre o assunto.

Por convenção de longa data, os chefes de governo têm a oportunidade de se dirigir ao Parlamento quando assumem a presidência rotativa do Conselho da UE, apresentando a agenda para os seus seis meses à frente das negociações políticas intergovernamentais e respondendo a perguntas dos deputados.

Segundo as fontes, Orbán indicou ao Parlamento que poderia comparecer perante o plenário na terça-feira ou na quarta-feira (16 e 17 de julho) da próxima semana para apresentar a agenda da presidência húngara, a que Budapeste deu o lema "Tornar a Europa Grande Novamente".

No entanto, a Conferência dos Presidentes - os chefes dos grupos políticos que determinam a agenda - disse que o Parlamento não tinha espaço na agenda nessa altura.

A primeira fonte disse à Euronews que os trabalhos do Parlamento estão mais ocupados do que o habitual, culpando o Conselho por não ter dado ouvidos ao parecer do Parlamento sobre o calendário das eleições europeias.

"Há cinco anos, em 2019, conseguimos acomodar a nova presidência finlandesa durante a última sessão plenária de verão porque as eleições foram realizadas em maio, permitindo-nos realizar duas sessões plenárias antes do verão", disse a fonte. "Avisámos que as eleições de junho teriam consequências para o nosso calendário".

A primeira fonte acrescentou que o novo parlamento precisa de se constituir através da votação do presidente e dos catorze vice-presidentes, para o que é necessário manter a terça-feira e a quarta-feira disponíveis.

A quinta-feira está a ser reservada para a votação de confirmação da recondução de Ursula von der Leyen como Presidente da Comissão Europeia. A sexta-feira, embora teoricamente disponível, não foi possível para Orban, segundo a primeira fonte.

A ordem de trabalhos da sessão plenária da próxima semana será finalizada esta quinta-feira (11 de julho), durante uma conferência dos presidentes dos grupos parlamentares. "É possível que haja uma acomodação de última hora", acrescentou a primeira fonte.

O porta-voz do Parlamento Europeu confirmou que as sessões plenárias de julho estão reservadas para "a constituição do Parlamento Europeu e a eleição do Presidente da Comissão Europeia (que aguarda confirmação pela Conferência dos Presidentes na quinta-feira)".

A Presidência húngara não deverá apresentar o seu programa aos eurodeputados antes de setembro, disse o porta-voz à Euronews.

Orbán proclamou-se o único líder da UE a manter relações amigáveis com os dois governos autoritários mais importantes do mundo e fez visitas inesperadas à Rússia e à China nos últimos dias para discutir um acordo de paz para a Ucrânia, depois de se ter encontrado com o Presidente ucraniano em Kiev.

É esperado nos EUA para a cimeira do 75º aniversário da NATO.

A visita de Orbán a Moscovo suscitou a condenação da Ucrânia e de outros líderes europeus, mas o primeiro-ministro húngaro justificou a viagem como um esforço de aproximação.

"O número de países que podem falar com os dois lados em conflito está a diminuir", disse. "A Hungria está a tornar-se lentamente o único país da Europa que pode falar com todos."

Os porta-vozes do governo húngaro não responderam a um pedido de comentário.