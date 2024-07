Queda de varanda em Nápoles faz dois mortos e 13 feridos

De euronews

Dois mortos, 13 feridos e mais de 800 pessoas retiradas do local. É este o balanço dramático após a queda de uma varanda num edifício de referência no bairro de Scampia, em Nápoles. Foi aberto um inquérito para esclarecer as causas

O desabamento de uma varanda no edifício residencial Vela Celeste, no bairro de Scampia, em Nápoles, provocou dois mortos e 13 feridos, dos quais sete crianças, algumas em estado grave. Este é o balanço divulgado pela prefeitura local. Segundo os bombeiros, não há pessoas sob os escombros.

O desabamento, que ocorreu pouco depois das 22h30 de ontem, deu-se no terceiro andar e envolveu também na queda as galerias do segundo e do primeiro andar.

O autarca de Nápoles, Michele di Bari, ativou imediatamente o Centro de Coordenação de Salvamento (Ccs) e ordenou a retirada de cerca de 800 pessoas para permitir a verificação da estabilidade do edifício.

"Foi uma noite muito difícil. O balanço é dramático", diz Nicola Nardella, presidente do Oitavo Município de Nápoles, que inclui o distrito de Scampia. Estamos a deslocar cerca de 800 pessoas. Temos de nos aguentar", acrescenta, depois de ter passado a noite no local a ajudar nas operações de salvamento.

As sete crianças feridas, com idades compreendidas entre os dois e os oito anos, estão todasno hospital de Santobono, em Nápoles, com várias fraturas e contusões.

Inquérito aberto: é necessária segurança no local

"Estamos profundamente tristes com a tragédia desta noite na Vela Celeste em Scampia. Acompanhei pessoalmente as operações de salvamento e, juntamente com o Presidente da Câmara, desloquei-me ao local da derrocada durante a noite para verificar a situação e mostrar proximidade à população", declarou o Presidente da Câmara de Nápoles, Gaetano Manfredi.

Manfredi e Di Bari procederam a uma inspeção no local e coordenaram as operações de segurança da zona e de assistência às pessoas evacuadas.

Além disso, o Presidente da Câmara ativou os serviços de vigilância e anti-atiradores das forças policiais. O CSS permanecerá operacional para acompanhar a evolução da situação.

Entretanto, o Ministério Público de Nápoles abriu um inquérito para esclarecer as causas do desabamento. Entre as hipóteses mais credíveis está a de um colapso estrutural, mas a investigação será efetuada após a devida verificação pelos bombeiros.

Numerosas mensagens de simpatia e pesar pelas vítimas estão a chegar, expressas por vários líderes partidários e políticos.

"As minhas condolências vão para as famílias das vítimas, juntamente com um pensamento de proximidade para com os feridos e os seus entes queridos. Um agradecimento aos bombeiros que intervieram prontamente e a todos os que estão a colaborar nas operações de salvamento", escreveu a Presidente do Conselho , Giorgia Meloni, nas redes sociais.

Roberta Metsola, recentemente reeleita Presidente do Parlamento Europeu, também comentou o acidente, expressando a sua solidariedade. "Os meus pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e os feridos - muitos dos quais crianças - do trágico acidente em Scampia. Estou grata aos bombeiros e a todos aqueles que intervieram para ajudar. Sejam fortes. Estamos convosco", escreve.

"À enorme tragédia de Scampia, que não deixa espaço para palavras, mas que nos deve obrigar a atuar o mais rapidamente possível para reabilitar o bairro, torná-lo seguro e reconstruir as casas das famílias envolvidas". Foi o que escreveu Pina Picierno, Vice-Presidente do Parlamento Europeu, no X.

A tragédia traz à luz do dia o problema do parque imobiliário degradado existente em muitas cidades italianas. É acompanhado pela necessidade de tornar estes locais seguros e acelerar os processos de regeneração urbana.

"Agora é o momento de dor para as vítimas e de esperança para os feridos, a começar pelas crianças, mas precisamente por elas quero também reiterar de imediato que o nosso projeto de requalificação da Vela não vai parar e o nosso compromisso com Scampia será ainda mais forte do que antes", acrescentou o primeiro cidadão de Nápoles.

Vela Celeste: símbolo do passado de Scampia

As Velas de Scampia ou, em italiano, Vele di Scampia são um complexo residencial constituído por sete edifícios construídos entre 1962 e 1975 no bairro de Scampia. O projeto, da autoria do arquiteto Franz Di Salvo, previa a construção de um verdadeiro "núcleo de socialização" com espaços comuns, zonas verdes e equipamentos colectivos.

Tal como previsto, o projeto nunca foi concluído e, com o tempo, o Vele tornou-se um local de criminalidade e de tráfico ilícito. Entre as várias causas, contam-se o terramoto de Irpinia de 1980, que levou à ocupação de apartamentos, e a falta de presença do Estado e da polícia.

Tudo isto contribuiu para tornar o bairro de Scampia o símbolo da decadência e da criminalidade em Nápoles.

Daí a decisão, apoiada pelos cidadãos, de revitalizar radicalmente o bairro: entre 1997 e 2020, quatro das sete estruturas iniciais foram demolidas. Para as outras, foi ordenada uma reabilitação.

Depois, em 29 de agosto de 2016, uma resolução municipal previa a demolição das restantes velas, com exceção da Vela Celeste.

Em abril passado, a administração Manfredi anunciou o plano de reabilitação urbana da Velas de Scampia. O plano inclui a reabilitação da Vela Celeste, financiada pelo Plano Periferie com cerca de 18 milhões de euros.

O projeto inclui a melhoria das áreas comuns, do piso da garagem e das arcadas, das ligações verticais e a renovação das coberturas.

A Vela Celeste será a única que ficará de pé como símbolo do passado do bairro e das batalhas "pela redenção que esta comunidade travou", como anunciou a cidade de Nápoles no lançamento deste plano.