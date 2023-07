Primeiro-ministro Pedro Sánchez recebeu presidente o Conselho Europeu em Madrid. Apoio à Ucrânia no centro da presidência espanhola do conselho da UE.

O primeiro-ministro Pedro Sanchez, recebeu em Madrid o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Encontro que aconteceu um dia depois de Espanha assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia e da visita do líder do executivo espanhol se ter deslocado à capital ucraniana:

A União Europeia não poupará esforços para continuar a apoiar a Ucrânia e essa foi a razão pela qual me desloquei a Kiev ontem, primeiro dia da Presidência espanhola, para mostrar o nosso apoio simbólico, mas também medidas concretas para apoiar o povo ucraniano. Pedro Sánchez Primeiro-ministro de Espanha

Já Charles Michel congratulou-se com a viagem de Sánchez a Kiev, demonstração do apoio da UE à Ucrânia, considerando que as prioridades da presidência espanhola estão em linha com as preocupações dos europeus.

Hoje, a Ucrânia é a linha da frente na batalha pelos nossos princípios e valores europeus e o nosso dever é apoiar o povo da Ucrânia, tanto quanto pudermos, e durante o tempo que for necessário. Charles Michel Presidente do Conselho Europeu

Para além da questão ucraniana, Sánchez espera que Espanha avance no sentido de resolver desafios europeus importantes, nos próximos seis meses, entre eles a finalização do controverso pacto sobre migração, para o qual não há acordo com Hungria e Polónia. Durante esta presidência Espanha tem também os seus desafios internos já que terá eleições Legislativas antecipadas no próximo dia 23.