O mapa da guerra nos 500 dias sobre a invasão russa da Ucrânia

A jornalista Sasha Vakulina traz-lhe as últimas notícias da linha da frente, com apoio nos dados do Instituto para o Estudo da Guerra

Quando atingimos os 500 dias sobre a invasão russa da Ucrânia o mapa das movimentações no teatro de guerra mostram os pequenos avanços que as forças de reconquista têm conseguido, em especial em três setores da frente de combate.

Com base em informações do Instituto do Estudo da Guerra, mostramos-lhe como as forças ucranianas avançaram em especial em torno da cidade de Bakhmut, uma cidade no oblast de Donetsk, tomada pelos invasores logo no início da ocupação do leste da Ucrânia.

As forças russas têm recorrido a artilharia de médio alcance para neutralizar os veículos da contraofensiva ucraniana, que, por seu lado, tenho ganho território em áreas de floresta até há pouco controlados por forças afetas ao Kremlin a sul de Bakhmut.

A conquista da pequena localidade de Klishschiivka revela-se de grande importância estratégica para a Ucrânia porque pode vir a empurrar as forças invasoras para uma decisão difícil de se retirarem também de outros territórios ocupados.