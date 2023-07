Wimbledon testa tecnologia para adeptos com visão reduzida

De euronews

Nova tecnologia permite a pessoas com deficiência visual acompanhar todos os detalhes do encontro

Wimbledon é talvez o palco mais conservador do desporto mundial mas nem por isso deixa de abraçar a tecnologia para ajudar quem mais precisa. Nas bancadas do All England Club as pessoas com visão reduzida podem agora recorrer a óculos de última geração para se assegurarem que não perdem um detalhe do que se passa no court central.

Os óculos adaptam a imagem ao perfil específico do utilizador e estimulam as células fotorreceptoras da retina, o permite recuperar parte da visão perdida e significa que podem agora assistir a um encontro de ténis com uma qualidade que nunca tinham imaginado.

Os óculos ainda se encontram em fase de testes mas as primeiras impressões são positivas. Além dos adeptos do ténis, também os fãs de futebol podem beneficiar da tecnologia, existindo uma parceria com o Crystal Palace para testar os óculos nos seus jogos.