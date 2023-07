Protestos no Japão contra descargas de Fukushima

De Euronews

Manifestantes receiam impacto sanitário e ambiental do lançamento no mar das águas tratadas da central nuclear japonesa. AIEA validou descargas "graduais e controladas".

Dezenas de pessoas reuniram-se esta segunda-feria, em Tóquio, frente à residência do primeiro-ministro japonês, em protesto contra o lançamento das águas tratadas de Fukushima no mar.

As descargas de central nuclear foram validadas na semana passada pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) com base no impacto radiológico alegadamente "insignificante" para as pessoas e o meio ambiente.

A medida é contestada pelas vizinhas China e Coreia do Sul. Pequim anunciou já sanções à importação de alguns produtos alimentares japoneses.