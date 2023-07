"Em vez de restaurar a central hidroelétrica de Kakhovskaya", perito sugere "uma investigação intensiva e acções que ajudem as pessoas a adaptar-se à nova realidade e a satisfazer as necessidades através de outros meios mais modernos."

Passou pouco mais de um mês desde a explosão na central hidroelétrica de Kakhovka (HPP). Durante a invasão russa da Ucrânia, na noite de 6 de junho, a barragem foi destruída e dezenas de povoações foram inundadas.

Местные жители толкают морозильник для мороженого по затопленной территории Херсона 12 июня 2023 года после повреждения плотины Каховской ГЭС. OLEKSII FILIPPOV/AFP or licensors

Dezenas de pessoas morreram e a catástrofe mudou milhares de vidas para sempre. O ambiente e a agricultura sofreram muitos danos. Este ecossistema foi criado artificialmente há 70 anos. Mas agora já não existe.

"Todo o ecossistema das reservas foi destruído e existe alguma margem para reavivar o ecossistema de um rio mais livre e fluido. No entanto, isso implica uma mudança catastrófica para todas as espécies nativas. /.../ As novas espécies recuperadas serão mais adaptadas ao rio e à albufeira da reserva. E isto é uma catástrofe completa para as pessoas que estão habituadas a outras condições", diz Yevgeny Simonov, um perito do Grupo de Trabalho sobre as Consequências Ambientais da Guerra na Ucrânia.

Колодец в селе Афанасьева Николаевской области, пострадавший в результате наводнения после повреждения плотины Каховской ГЭС 4 июля 2023 года. ANATOLII STEPANOV/AFP or licensors

O reservatório de Kakhovka perdeu cerca de 70% do seu volume. Pode e deve ser restaurado?

Yevgeny Simonov acredita que, de facto, existe agora ainda mais água na área, porque não se evapora da superfície do reservatório. É tudo uma questão de reconstruir os seus sistemas e utilizar a água de forma mais eficiente.

"A ideia de que alguém vai chegar e reconstruir este reservatório ineficiente parece-me muito estranha para um ambientalista do século XXI. Porque era uma estrutura técnica muito ineficiente que basicamente criava água de muito baixa qualidade com muita poluição, evaporava mais água do que a que era fornecida produtivamente para a agricultura", diz o cientista. - E, "ao mesmo tempo, ocupava mais de 2.000 quilómetros quadrados de terra que poderiam ter sido utilizados para muitos outros fins ambientais e económicos, de forma muito mais produtiva. Por isso, pessoalmente, como ecologista, não apoiaria nem aconselharia a recuperação da barragem, mas apoiaria uma investigação e uma ação muito intensivas que ajudassem as pessoas a adaptarem-se à nova realidade e a satisfazerem as necessidades com outros meios mais modernos, mais amigos do ambiente e mais sustentáveis a longo prazo".

Коровы стоят в воде во время эвакуации из села Афанасьевка Николаевской области 9 июня 2023 года GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Estas escolhas são difíceis de fazer, e ainda mais difíceis de implementar numa situação de guerra. Requerem investigação e desenvolvimento de formas melhores e alternativas de utilização sustentável dos solos. E, neste momento, os esforços centram-se sobretudo na prestação de ajuda de emergência às populações locais. No entanto, este é o caminho que Eugene Simonov acredita ser o correto:

"A ideia de renascimento após a guerra é que temos de pensar em como fazer melhor. Não se deve pensar em trazer de volta a situação anterior à guerra, porque isso pode ser a pior coisa que se pode conseguir. É disso que se trata a recuperação. Requer modernização e condições de vida mais sustentáveis. Caso contrário, vamos ter problemas," explica Eugene Simonov.