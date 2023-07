Estados Unidos procuram relançar cooperação climática com China

Enviado dos Estados Unidos para o Clima está em Pequim até esta quarta-feira

Reavivar a cooperação estagnada entre os Estados Unidos e a China no que toca à preservação do ambiente. É este o objetivo com que o enviado de Washington para o Clima está em Pequim até esta quarta-feira.

Esta terça-feira, John Kerry reuniu-se com Wang Yi, o principal diplomata chinês.

A China e os EUA são as duas economias mais poderosas do mundo. Acontece que são também os dois maiores emissores de gases com efeito de estufa. John Kerry Enviado especial do presidente dos EUA para o Clima

"O imperativo de os nossos dois países se juntarem, trabalharem e mostrarem ao resto do mundo como podemos cooperar e começar a abordar esta questão com a urgência que ela exige, é incrível", realçou o enviado especial.

A relação entre Washington e Pequim tem estado particularmente tensa devido à situação de Taiwan.