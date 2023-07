Rússia ataca porto de Odessa com mísseis em "retaliação"

De euronews

Moscovo diz que esta foi a resposta russa ao ataque à ponte da Crimeia, que atribui a drones marítimos ucranianos.

Um ataque russo com mísseis provocou danos na infraestrutura portuária de Odessa. As forças ucranianas dizem que as defesas antiaéreas intercetaram os mísseis, mas que os destroços danificaram infraestruturas e casas particulares.

A Rússia diz que atacou Odessa em retaliação pelo ataque à Ponte na Crimeia.

A Força Aérea Ucraniana diz que outras regiões também foram atacadas durante a noite com mísseis, sendo que a maioria foi abatida.

A administração da Crimeia, nomeada pela Rússia, também reivindica um grande ataque noturno com drones.

Entretanto, foi retomado o tráfego, ainda que de forma condicionada, na Ponte da Crimeia, atacada na noite de domingo. Os turistas que viajam para a Crimeia ou que voltam à Rússia podem fazer a rota pelos territórios ocupados pelos russos no sudeste da Ucrânia, inclusive por Mariupol e Melitopol.