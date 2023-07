De euronews

Dinamarquês não deu hipóteses no contrarrelógio e roubou 1'38" a Pogačar

Jonas Vingegaard deu um passo de gigante rumo à vitória na Volta a França com uma prestação do outro mundo no contrarrelógio individual da 16.ª etapa.

Se no início da tirada, apenas dez segundos separavam o dinamarquês do segundo classificado, Tadej Pogačar, concluídos os pouco mais de 22 quilómetros, Vingegaard tinha uma vantagem de 1'48" na geral.

Nem se pode falar de um dia mau do esloveno, que foi segundo classificado com mais de um minuto de vantagem para o terceiro.

Ainda há duas etapas de alta montanha pela frente, o tudo ou nada para Pogačar, mas Vingegaard está cada vez mais próximo de chegar a Paris com a camisola amarela pelo segundo ano consecutivo.