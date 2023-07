"Sempre andei com três granadas, duas para o inimigo e uma para o caso de ter de me suicidar", disse à Euronews. "Recuso-me a ser prisioneiro de guerra".

Um antigo mercenário Wagner falou em exclusivo à Euronews para partilhar as suas histórias arrepiantes.

Sasha, que não é o seu nome verdadeiro, lutou na dura batalha por Bakhmut que durou, comparada a um "triturador de carne" pelos analistas ocidentais.

Devido à falta de disciplina e vontade de lutar, o grupo Wagner atuou como uma segunda linha atrás das tropas russas regulares na frente, que Sasha descreveu como "recrutas com apenas 21 anos de idade", para garantir que não recuassem.

"Eles [os recrutas russos, Ed.] não estão motivados, são fracos, foram retirados das ruas e disseram-lhes: Vão para a guerra", disse. "Se o seu comandante cair, eles tendem a render-se rapidamente".

O mercenário não quis dizer se era usada violência para manter as tropas indisciplinadas na linha. No entanto, uma reportagem da Euronews revelou que Moscovo tem destacado lealistas chechenos para disciplinar e até executar soldados dissidentes.

Sasha, que terminou recentemente um contrato de seis meses com o Grupo Wagner, diz que não regressará à Ucrânia - a menos que seja forçado.

"Honestamente, não tenho qualquer desejo de regressar", disse à Euronews. "Só não quero continuar a lutar".

Militares do grupo Wagner de guarda em frente a um tanque em Rostov-on-Don, Rússia, Junho 24, 2023. Mindaugas Kulbis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Com raízes ucranianas em Kharkiv e Popasna, Sasha diz que ficou "desiludido" com o derramamento de sangue.

"Esta é uma guerra fraterna. Esta é a guerra mais desagradável que pode existir. Nós [russos e ucranianos, Ed.] falamos a mesma língua. Pensamos da mesma forma, agimos da mesma forma", disse à Euronews. "Estamos a matar pessoas que pensam da mesma maneira".

A sua unidade acabava por vezes acidentalmente nas trincheiras ucranianas e muitas vezes nem se apercebia de que estava no "campo inimigo", afirmou Sasha.

"A única diferença é que eles vêem-nos como agressores porque estamos no seu território. Talvez seja verdade, mas não quero entrar por aí".

"Não sei mesmo", afirma.

A Rússia e a Ucrânia partilham uma história entrelaçada, fazendo parte de sucessivos impérios históricos. Mas os ucranianos têm a sua própria identidade, língua e cultura distintas, e muitos afirmam que o facto de Moscovo não reconhecer este facto está na origem da invasão.

Graças ao grupo Wagner, a Rússia está a ganhar

Para além do sentimento de desilusão, Sasha revela que esta é uma das razões pelas quais quis falar com a Euronews - "mesmo que me aconteça alguma coisa no próximo mês".

"Depois de estar na linha da frente, posso dizer que toda a gente nos está a mentir", disse o mercenário, acrescentando que, por isso, deixou de ver as notícias.

Sasha referiu-se à enorme deceção em torno da quase derrota da Rússia durante as fases iniciais da invasão, afirmando que o grupo Wagner fez com que as coisas voltassem ao normal.

Outro era o facto de os resultados prometidos da guerra simplesmente não se terem concretizado, com a adesão da Finlândia à NATO e - apesar das afirmações de que enfraqueceria o dólar americano - as moedas estrangeiras a tornaram-se mais caras.

O rublo russo atingiu em julho o seu valor mais baixo desde o início dos combates no ano passado. Mas a moeda - juntamente com a economia russa - desafiou as expetativas dos economistas e manteve-se resistente, apesar das sanções ocidentais.

Evitando o projeto durante vários meses, Sasha disse que "por acaso [...] deparou-se com os mercenários Wagner".

Parece relutante em responder por que razão se juntou ao grupo de mercenários.

"Antes da guerra, tinha uma visão mais leal e patriótica", disse à Euronews, aludindo a esse amor pelo país como o que o motivou a alistar-se, embora o salário "decente" tenha certamente ajudado.

"Pensava que tudo o que nós [a Rússia, Ed.] estávamos a fazer era correto. Agora, as minhas opiniões mudaram".

Condecorado pela sua "bravura" em Bakhmut, Sasha serviu como "soldado de assalto", com a habilidade especial de detetar a artilharia, graças ao seu talento para a matemática.

O jovem "não faz ideia" do número de pessoas que matou em combate, armado com uma AK 74, lança-granadas e minas terrestres.

"Qual é o objetivo de tentar contar?"

Dizendo que "não há fileiras como as do exército [russo, Ed.]", comparou o grupo Wagner a uma fraternidade bem ordenada de tropas de elite - em contraste com os soldados regulares.

"Chamamos irmãos uns aos outros, não importa há quanto tempo estamos no grupo.

Um dia eu salvo-lhe a vida, no outro ele salva-me a minha".

"Posso dizer-vos que o Ministério da Defesa tem muito medo de nós", continua.

"A maioria dos combatentes wagnerianos foi para a guerra para morrer, não para lutar.

Eu tinha 70% de certeza de que não ia voltar".

"Andava sempre com três granadas, duas para o inimigo e uma para o caso de ter de me suicidar, porque me recusava a ser prisioneiro de guerra".

Uma mistura de veteranos de guerra e criminosos, disse que os seus companheiros de luta tinham ajudado a esmagar "golpes" anteriores na Síria e revoltas agitadas pelos EUA na Bielorrússia e no Cazaquistão. Sasha acreditava que a ingerência de Washington era a razão pela qual Moscovo precisava de invadir o seu vizinho ocidental.

Não há violadores no grupo Wagner

Durante a estadia em Bakhmut, Sasha disse que sentia "muita pena" dos civis.

"Quando chegávamos sujos, todos vestidos de uniforme, eles [ucranianos, Ed.] tinham demasiado medo de nós para saírem [das suas casas, Ed.]".

"O outro lado [Kiev, Ed.] disse-lhes que, se fossem para a Rússia, disparávamos sobre vocês", explicou.

Bakhmut assistiu a meses de combates ferozes entre as forças russas e ucranianas, que reduziram a cidade a pó. A população da pequena cidade mineira de sal, que antes da guerra era de 71 000 habitantes, é agora de menos de 500, uma vez que todos, exceto alguns, fugiram do ataque.

As forças Wagner foram acusadas pelos seus ex-comandantes de violar e matar civis, incluindo crianças de apenas cinco anos.

No entanto, Sasha refutou esta acusação, referindo que todos os combatentes estavam contratualmente vinculados a regras rigorosas, que proíbem a pilhagem (exceto de troféus de combatentes mortos), a violação, as drogas e até o álcool.

"Não representávamos qualquer ameaça", disse à Euronews, afirmando que os civis lhe disseram que preferiam Wagner às Forças Armadas Ucranianas porque "podiam confiar em nós".

"Até ajudámos pessoas com as suas hortas" e um colega salvou "uma menina de 6 anos ferida, transportando-a vários quilómetros para um hospital", disse, embora reconheça que pessoas inocentes podem ser mortas por "balas perdidas".

A Euronews não pode verificar estas afirmações de forma independente.

Yevgeny Prigozhin, 24 de Junho, 2023. Mindaugas Kulbis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Sasha - ele próprio um grande admirador de Vladimir Putin - pintou um quadro de confusão em torno do motim abortado do grupo Wagner em junho, apesar de já ter regressado a casa quando isso aconteceu.

Disse que os seus colegas lhe contaram que muitos comandantes, desejosos de se manterem leais ao Presidente russo, recusaram ordens para marchar sobre Rostov-on-Don, um reduto russo perto da fronteira ucraniana, onde o grupo Wagner tomou uma base militar.

Analisando o confronto entre o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e as forças armadas russas apoiadas por Putin - com tropas regulares a atacar bases de mercenários - Sasha foi direto.

"Vou dizer de forma simples: não gosto do Shoigu [o ministro da Defesa russo, Ed.]".

Antes da rebelião do grupo Wagner a 23 de junho, que as tensões entre Prigozhin e o sistema de defesa russo tinham vindo a aumentar, com o chefe dos mercenários a criticar abertamente a sua campanha.

Depois de ter enfrentado uma artilharia ucraniana "muito boa", Sasha sentiu-se grato por estar em casa inteiro.

"Durmo muito bem à noite. Não tenho pesadelos. Regressei com todos os meus membros. Nunca fui ferido. Tive muita sorte em comparação com outros".

"Depois de tudo o que passei, as coisas mudam e as prioridades na vida passam a ser outras, como a família", continuou. "Tenho irmãos... pais [e] uma mulher que amo".

"É também por isso que não quero continuar a lutar. Não quero arriscar tudo uma segunda vez", acrescentou.