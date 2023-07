Ministério da Defesa russo revela vídeo das alegadas armas entregues pelos mercenários, cujo líder Yevgeny Prigozhin continua...

A Rússia anunciou esta semana ter recebido do grupo mercenário Wagner mais de dois mil equipamentos militares, de 2500 toneladas de munições e mais de 20 mil armas ligeiras.

Tudo no quadro de um suposto acordo entre o ministério da defesa russo e o grupo paramilitar liderado por Yevgheny Prigozhin.

Da parte do grupo não houve qualquer comunicação sobre essa entrega de armamento, revelada com um vídeo dois dias após o Kremlin ter anunciado também a ocorrência de um suposto encontro entre o líder dos Wagner, Prigozhin, e o Presidente russo, Vladimir Putin.

A verdade é que o líder do grupo Wagner continua sem se mostrar nem se manifestar após a revolta de 23 e 24 de junho, em que chegaram a ser abatidos alguns helicópteros das forças armadas russas.

Além da alegada reunião com Putin anunciada unilateralmente pelo Kremlin, as únicas referências ao alegado paradeiro de Prigozhin têm sido feitas pelo Presidente da Bielorrússia. país que teria aberto as portas a receber os paramilitares após a revolta.

Na última vez que falou de Prigozhin, Lukashenko sugeriu sem grandes certezas que o líder do grupo Wagner estaria de volta à Rússia e em São Petersburgo, onde fica a sede do grupo.

A Ucrânia revelou também um vídeo, entretanto, do que diz ser um tanque russo a ser atingido por um drone na zona ocidental da região de Kherson.

A contraofensiva ucraniana prossegue com a Rússia a garantir que o equipamento militar do grupo Wagner está agora a ser preparado para voltar para a linha da frente da ofensiva.