Naufrágio de embarcação na Indonésia faz pelo menos 15 mortos

Outras 19 pessoas estão desaparecidas. A embarcação transportava 40 pessoas, mas só tinha capacidade para 20.

Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 19 estão desaparecidas após do naufrágio de um embarcação na ilha indonésia de Sulawesi.

A embarcação afundou-se na madrugada desta segunda-feira. Transportava 40 pessoas, mas só tinha capacidade para 20.

Seis pessoas foram resgatadas e levadas ao hospital.

As autoridades estão a apurar as causas do naufrágio.

Os acidentes marítimos são frequentes no arquipélago de 17 mil ilhas no sudeste asiático.

As pessoas dependem de balsas e de pequenos barcos para viajar, apesar das medidas de segurança precárias.