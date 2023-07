Estado de emergência nas prisões do Equador

De euronews

Foi decretado o estado de emergência no sistema prisional por 60 dias depois de um massacre numa prisão.

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, decretou o estado de emergência no sistema prisional do país por 60 dias, após o massacre na prisão de Guayaquil, que provocou a morte de pelo menos 31 presos e fez com que mais de cem guardas ficassem retidos. Uma decisão tomada numa tentativa de deter a violência que ocorre em 13 das 35 prisões do país.

Desde o último sábado, a violência aumentou nas prisões do Equador, enquanto gangues rivais lutam pelo controlo com tiros e explosões.

Na terça-feira, um contingente de cerca de 2.700 polícias militares entrou na maior e mais populosa prisão do litoral do país.

Desde 2020, gangues têm realizado uma série de massacres em várias prisões, nos quais mais de 450 presos foram mortos.