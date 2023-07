Tocha olímpica de Paris 2024 revelada na capital francesa

De Euronews

Estafeta começa a 8 de maio e termina, milhares de quilómetros depois, na cerimónia de abertura do evento, a 26 de julho de 2024.

Como o reflexo da Torre Eiffel na superfície ondulada do rio Sena assim será a tocha olímpica e parolímpica para os jogos do próximo ano em Paris. Revelada esta terça-feira na capital francesa, representa nas palavras do criador, Mathieu Lehanneur, a igualdade e a paz.

Manda o ritual que a tocha seja transportada pelos atletas em competição, num total de 11 mil desportistas ao longo de milhares de quilómetros.

O início da estafeta está agendado para 8 de maio e, numa primeira fase, termina com o acendimento do caldeirão olímpico durante a cerimónia de abertura, daqui a um ano.

O gesto voltará a ser repetido para dar início às provas paraolímpicas, a 28 de agosto de 2024.