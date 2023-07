De Euronews

Rzeszow é uma das cidades polacas mais verdes. Tem um investimento crescente na plantação de árvores e no cuidado com as árvores antigas.

Rzeszow é uma das cidades mais verdes, quer em termos de energia ou em termos de natureza, da Polónia. Isso deve-se ao urbanismo e ao valor do ecossistema, cada vez mais sensível às alterações climáticas. “Na nossa cidade, existem muitos espaços verdes ajardinados com árvores, onde podemos procurar abrigo, a qualquer momento, em dias quentes,” diz uma habitante de Rzeszów. A preocupação da autarquia com os espaços verdes também agrada aos ambientalistas. "A política da cidade mudou muito no sentido positivo. Estamos a plantar árvores. A cidade está plantando mais e começou a cuidar das árvores velhas," explica o ativista ambiental da EKOSKOP, Mirosław Ruszała. As árvores são como ar condicionado gratuito, captam água e criam um microclima que faz com que, por exemplo, quando estão 24ºC debaixo das árvores, pode chegar até 70ºC no banco ao lado. Cobrir a cidade com vegetação é o resultado do trabalho conjunto do município de Rzeszów e dos habitantes, que também entendem a necessidade de árvores nos espaços. "Convidamos os moradores a indicar onde queriam as novas árvores. Isso é importante porque os habitantes sabem melhor onde precisam de sombra, onde precisam dessa cor verde. Vale a pena investir em vegetação para tornar a vida mais amigável, para que os habitantes simplesmente se sintam confortáveis e satisfeitos. Este ano, Rzeszów será enriquecida por mais mil árvores, mais de mil árvores," revela o porta-vos da Câmara Municipal de Rzeszów, Artur Gernand. “Manter e plantar árvores é uma das formas de mitigar os efeitos do aquecimento global e das vagas de calor que a Europa enfrenta, embora as árvores também possam ser vítimas das alterações climáticas e de eventos delas decorrentes, como os incêndios florestais," esclarece a jornalista da euronews em Rzeszow, Magdalena Chodownik.

