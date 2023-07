Incêndios florestais na Grécia causam explosões em depósito de munições

De euronews

Não houve feridos, porque o pessoal tinha sido retirado do local antes.

Os incêndios florestais causaram grandes explosões num depósito de munições da força aérea no centro da Grécia. Não há relatos de feridos, já que o pessoal tinha sido retirado do local antes. Os caças F-16 foram transferidos para outra base. Habitantes de cidades próximas ficaram assustados com as explosões, que partiram várias janelas. 130 pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas.

Na ilha de Rodes, particularmente afetada pelos incêndios, há turistas que ainda conseguem desfrutar do sol e do mar, mesmo que tudo o resto esteja queimado. Muitos estrangeiros não querem deixar a ilha. E muitos locais também não, porque os seus negócios dependem destes meses de verão.

"Economicamente, nenhuma família na área de Kiotati vai sobreviver ao inverno. É difícil porque nada está aberto. Não se pode abrir. Para que é que vamos abrir? Para os moradores? Eles não vão jantar fora todos os dias. Ninguém vai para jantar fora todos os dias. Poupamos. Trabalhamos muito no verão. Trabalhamos 14 horas por dia, até mais", desabafa Helen Hrisafinas, proprietária de um restaurante.

Mas esta sexta-feira, os bombeiros gregos disseram que o "panorama está a melhorar" nos incêndios florestais que duram há mais de uma semana nas ilhas turísticas gregas de Rodes, Corfu e Eubéia, bem como no centro do país.