Mais balas para a guerra do Equador contra a violência

O presidente entregou 14 milhões de cartuchos de munições à polícia numa altura em que o país enfrenta uma onda de grande violência.

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, entregou um lote de 14 milhões de cartuchos de munições à polícia, numa altura em que o país vive uma extrema tensão devido a disputas entre grupos do crime organizado. Nos últimos meses, o Equador tem enfrentado uma explosão de ataques armados, sequestros, roubos e extorsões. Só na última semana, o presidente da terceira maior cidade do país foi assassinado e um massacre numa prisão provocou 31 mortos.