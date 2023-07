Grécia desce nível de alerta de incêndios para laranja

Incêndios têm fustigado países da Bacia do Mediterrâneo - Direitos de autor Alberto Lo Bianco//LaPresse

De euronews

O ministro da Proteção Civil sublinhou, no entanto, que o perigo ainda não desapareceu. Em Itália há alerta meteorológicos em 10 grandes cidades para este fim-de-semana. A ONU está preocupada com as vagas de calor na Síria, onde 800 mil pessoas vivem em campos.

A Grécia desceu o nível de alerta de incêndios de "vermelho" para "laranja", mas o ministro da Proteção Civil alerta que o perigo não desapareceu, até porque ainda há explosões no depósito de munições da base aérea de Volos, cujas ondas de choque quebram vidros nas localidades próximas. Alerta meteorológico laranja em 10 cidades italianas Em Itália, 10 grandes cidades emitiram novamente um alerta meteorológico laranja para este fim de semana, após apenas três dias de pausa entre as ondas de calor. Segundo a ONG italiana "Legambiente", desde o início deste ano arderam mais de 51 mil hectares. ONU alerta sobre "grave risco" das vagas de calor para deslocados De acordo com as Nações Unidas, este mês, registaram-se pelo menos 134 incêndios no noroeste da Síria. As vagas de calor fizeram disparar as temperaturas de 30 para 46 graus no país. A ONU já alertou sobre o "grave risco" para os 800 mil deslocados que vivem em campos.

