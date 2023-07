De Euronews com Lusa

A União Africana (UA) deu à junta militar responsável pelo golpe de Estado no país 15 dias para restabelecer a Constituição.

Também exige o regresso "incondicional" dos militares aos quartéis bem como a libertação imediata do Presidente, Mohamed Bazoum, detido desde o golpe de Estado.

Em comunicado, emitido após uma reunião de emergência na sexta-feira, a UA admite tomar "medidas punitivas", caso não sejam respeitados os direitos fundamentais do presidente como preso político.

O general Omar Abdourahmane Tchiani é o novo "homem forte" do país. Foi apresentado na televisão como "o chefe de Estado que representa o Níger nas relações internacionais.”

Desde o início do golpe, a junta militar anunciou a dissolução de todas as instituições previstas na Constituição, e disse estar a exercer "todos os poderes legislativos e executivos" até ao "regresso à ordem constitucional normal."

Tchiani ressalvou que os golpistas tinham decidido intervir devido à "incoerência e ineficácia" da gestão da segurança do Presidente deposto.

Depois do Mali e do Burkina Faso, o Níger, até agora aliado dos países ocidentais, torna-se no terceiro país do Sahel - minado pelos ataques de movimentos extremista ligados ao grupo fundamentalista Estado Islâmico e à Al-Qaida - a sofrer um golpe de Estado desde 2020.