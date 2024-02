Os líderes africanos reuniram-se na 37ª Cimeira da União Africana que começou no sábado na capital da Etiópia, Addis Abeba.

Durante o encontro de dois dias, os chefes de Estado e de Governo da União Africana procuraram respostas para questões relacionadas com as crises que se vivem atualmente no continente.

O desenvolvimento e a integração, num contexto dos ressurgentes golpes de Estado, foi discutido juntamente com as crises globais como os conflitos na Ucrânia e em Gaza que têm afetado o fornecimento de alimentos e mercadorias também para África. A crise migratória foi outro dos temas a juntar-se aos da saúde, educação e mudanças climáticas.

O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, citou tensões sobre o adiamento das eleições e a violência no leste do Congo, Sudão, Sahel e Líbia e pediu um renascimento do "espírito de solidariedade africana e pan-africanismo" para superar os muitos desafios enfrentados pelo continente de 1,3 mil milhões de pessoas.

"A África deve investir na área social, saúde e educação"

No que diz respeito à saúde e à educação, a União Africana adotou como lema para 2024 “Educar um Africano apto para o século 21”, onde a educação e a saúde permanecerão pontos focais na agenda continental.

À medida que a África enfrenta múltiplas doenças e acesso a cuidados de saúde de qualidade para todos, medidas preventivas, como vacinas, também fazem parte da busca de soluções claras.

Em Addis Abeba, a Euronews conversou com o ex-presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, um dos convidados internacionais na cimeira e que defende que o continente africano deve reforçar mais o “investimento na área social: saúde e educação”.

“Devemos continuar a dar prioridade à chamada indústria social, à saúde e à educação. A União Africana definiu um caminho e uma estratégia óbvios para isso, e acredito que seja amplamente compartilhado entre os líderes da África. Têm de dar prioridade a esses setores”, sugeriu o antigo primeiro-ministro português.

Em janeiro, os Camarões lançaram uma enorme campanha contra a malária. O país é agora o primeiro no mundo a vacinar sistematicamente crianças contra doenças transmitidas por mosquitos e espera vacinar cerca de 250 mil crianças este ano e no próximo.

Na África, há cerca de 250 milhões de casos da doença parasitária a cada ano, incluindo 600 mil mortes, principalmente em crianças pequenas. As vacinas ainda não chegam a todo o continente.

"Vimos que ainda há muita injustiça em termos de distribuição de recursos para vacinas no mundo”, acrescentou Durão Barroso. “Em dez anos, a capacidade de produção atingirá um pico", estima o antigo presidente da Comissão Europeia .

A vacina contra a Malária, por exemplo, marcou um esforço de décadas para conter a doença transmitida por mosquitos no continente africano, que regista cerca de 95% das mortes por malária no mundo.

“Unificar e integrar África”

“A África tem enfrentado vários desafios, mas a prioridade urgente de hoje deve ser a integração continental, que elimine os obstáculos à mobilidade laboral e de capitais”, escreve Takele Uma Banti, ex-ministro da Energia e Minerais da Etiópia, país anfitrião desta cimeira.

De acordo com Uma Banti, “os líderes reunidos em Adis Abeba devem elevar-se acima do discurso habitual e enfrentar todos os desafios de frente”.

Banti recorda a determinação dos fundadores da União Africana “que se uniram para aliviar os efeitos adversos do colonialismo” e com isso exorta para uma maior unificação do continente. “Unificar e integrar África requer remover barreiras e não redesenhar fronteiras”, escreveu o diplomata na Al Jazeera.

União Africana junta-se ao G20

A última cimeira do G20, em Nova Déli, que reuniu os 55 países membros mais observadores, confirmou a entrada da União Africana (UA) como membro permanente. Até esta altura, a África do Sul era o único país integrante neste grupo. A adesão da UA contou com o forte apoio do presidente do Brasil, Lula da Silva, e do presidente da Índia que assumiu a presidência rotativa do G20 em 2023. Narendra Modi aproveitou para reforçar-se como líder do chamado “Sul Global” e a entrada da UA foi uma conquista nesse sentido.

Forte condenação ao conflito Israel-Hamas

Os líderes da União Africana aproveitaram a cimeira em Addis Abeba para condenar em uníssono a ofensiva de Israel em Gaza e pediram o seu fim imediato.

Moussa Faki, presidente da Comissão da União Africana, disse que a ofensiva de Israel foi a violação "mais flagrante" do direito humanitário internacional e acusou Israel de ter "exterminado" os habitantes de Gaza.

Faki falou ao lado do primeiro-ministro palestino Mohammad Shtayyeh, que também discursou na cimeira realizada na capital da Etiópia.

"Tenha certeza de que condenamos fortemente esses ataques que sem precedentes na história da humanidade", disse Faki para aplaudir os delegados. "Queremos tranquilizá-lo da nossa solidariedade com o povo da Palestina."

Azali Assoumani, presidente das Comores e presidente cessante da União Africana, elogiou o caso apresentado pela África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça, condenando "o genocídio que Israel está a cometer na Palestina a frente dos nossos olhos".

"A comunidade internacional não pode fechar os olhos para as atrocidades cometidas, que não só criaram o caos na Palestina, mas também têm consequências desastrosas no resto do mundo", disse Assoumani.

Um quarto da população de Gaza está passar fome.

Israel nega veementemente ter cometido genocídio em Gaza e diz que faz tudo o que pode para poupar civis e que só tem como alvo militantes do Hamas. Acrescenta que a tática do Hamas de se esconder em áreas civis torna difícil evitar vítimas.

Durante a Cimeira da UA, no ano passado, um delegado israelita foi removido da sala do plenário durante uma discussão sobre o status de observador do país naquela organização.