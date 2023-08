Inteligência Artificial poderá ajudar no rastreio do cancro da mama

De Euronews com AFP

Estudo realizado na Suécia garante que não há risco dos médicos utilizarem software de IA para orientarem melhor as suas análises

A Inteligência Artificial (IA) pode ajudar os radiologistas a detetar o cancro da mama. Esta é a conclusão de um estudo realizado na Suécia e publicado esta quarta-feira na revista Lancet Oncology.

De acordo com os primeiros dados do estudo, o software de IA parece ser capaz de reduzir a carga de trabalho dos radiologistas no rastreio e não há risco de utilizarem este software para orientarem melhor as suas análises. Mas ainda é cedo para concluir se é realmente benéfico.

Os investigadores dividiram cerca de 80.000 mulheres em dois grupos de dimensão semelhante. Todas fizeram mamografias, mas o primeiro grupo foi examinado da forma convencional, ou seja, com o olhar de dois radiologistas independentes, enquanto os dados do segundo foram primeiro examinados por uma IA e depois por um único radiologista.

No final, o grupo assistido por IA não teve pior desempenho. A taxa de "falsos positivos", ou seja, de casos em que o primeiro exame suspeita erradamente de cancro, foi semelhante.