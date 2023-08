Ucrânia diz ter colocado navio russo fora de ação

Navio russo no porto de Novorossiysk foi alvo de um ataque com drones, dizem serviços secretos ucranianos.

Os serviços secretos ucranianos afirmam ter atingido o navio russo da frota do Mar Negro Olenegorsky Gornyak, alegando que a embarcação sofreu uma grave avaria que a impede de realizar missões de combate.

Uma fonte dos serviços secretos revelou à agência de notícias Reuters que o incidente se deve a um ataque com drones realizado pelo serviço de segurança ucraniano SBU e pela sua marinha.

Vídeos não verificados, que parecem ser da base naval de Novorossiysk, mostram um navio militar russo a inclinar-se gravemente para um lado.

O ministério russo da Defesa diz, por sua vez, ter travado ataques ucranianos, durante a noite, ao porto de Novorossiysk, no Mar Negro, e à península da Crimeia.

"Ontem à noite, as forças armadas ucranianas, com a ajuda de dois barcos não tripulados, tentaram atacar a base naval de Novorossïysk" no Mar Negro, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia no Telegram.

"Os barcos não tripulados foram detetados visualmente e destruídos por tiros regulares de navios russos" que protegem a base, acrescentou.

O porto de Novorossiysk tem uma importância estratégica para Moscovo ao deter o fim de um oleoduto de cerca de 1.500 km que liga o oeste do Cazaquistão às regiões russas localizadas a norte do Mar Cáspio. A maior parte do petróleo do Cazaquistão destinado à exportação passa por este oleoduto.

Não foram registados quaisquer danos e o petróleo continuou a fluir normalmente a bordo dos navios atracados no porto, segundo a imprensa russa, citada pelo Consórcio do Oleoduto do Cáspio (CPC).

No entanto, o receio de perturbações no abastecimento de cereais levou já a um aumento superior a 3% no preço do trigo na bolsa de Chicago.