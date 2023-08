Intensos ataques russos à Ucrânia fazem vítimas

Segundo as autoridades ucranianas, os ataques da última noite provocaram pelo menos três mortos e quatro feridos.

Foi mais uma noite em que a Rússia atacou de forma massiva a Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, três pessoas morreram e quatro ficaram feridas.

A força aérea ucraniana diz ter abatido 30 dos 40 mísseis de cruzeiro e todos os drones Shahed lançados pela Rússia.

Um dos bombardeamentos atingiu um armazém de resíduos de milho, causando um incêndio que destruiu o edifício.

No Twitter, o presidente ucraniano denunciou que um dos ataques atingiu um centro de transfusão de sangue na região de Kharkiv, no leste do país. provocando mortos e feridos.

O aeroporto de Vnukovo, em Moscovo, suspendeu brevemente os voos este domingo depois de um drone ter sido abatido no espaço aéreo em redor da cidade.

Um vídeo publicado num canal do Telegram associado ao Grupo Wagner parece mostrar o líder Yevgeny Prigozhin a dizer que o exército russo não está a fazer o suficiente para resistir aos ucranianos, que, segundo os seus cálculos controlam uma área de 100 quilómetros quadrados.