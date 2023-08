TSMC vai instalar a sua primeira fábrica europeia na Alemanha

Chiang Ying-ying/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

A líder mundial no fabrico de semicondutores deterá 70% do projeto e trabalhará com três parceiros europeus, a empresa holandesa NXP e as alemãs Infineon e Bosch.

A Tawain Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) deu luz verde para a construção da sua primeira fábrica europeia em Dresden, no leste da Alemanha. PUBLICIDADE O conselho de administração do grupo, líder mundial no fabrico de semicondutores, oficializou a decisão, anunciando em comunicado de imprensa que a empresa de Tawain investirá cerca de 3,5 mil milhões de euros na futura fábrica. A TSMC deterá 70% do projeto e trabalhará com três parceiros europeus, a empresa holandesa NXP e as alemãs Infineon e Bosch, cada uma com uma participação de 10%. "Prevê-se que o investimento total exceda 10 mil milhões de euros sob a forma de capital próprio, dívida e um forte apoio da União Europeia e do Governo alemão", afirmaram os quatro parceiros. Mais subsídios para apoiar fabrico de semicondutores na UE

Nova lei e investimentos para fomentar semicondutores produzidos na UE Esta é a primeira fábrica da TSMC na Europa, numa altura em que os países ocidentais se esforçam por reforçar o seu controlo sobre o fabrico destes componentes. As tensões com a China em relação a Taiwan, onde está sediada a TSMC, aumentaram as preocupações sobre o fornecimento mundial de microchips.