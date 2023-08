Incêndio florestal no Havai mata pelo menos 36 pessoas

É um dos incêndios mais mortíferos dos últimos anos nos Estados Unidos.

Pelo menos 36 pessoas morreram num fogo florestal na ilha de Maui, no Havai, e as autoridades avisam que o número pode aumentar.

Milhares de pessoas tiveram de fugir das suas casas e para alguns o único refúgio seguro foi o mar, de onde foram resgatados pela Guarda Costeira.

O major-general Kennneth S. Hara, do Departamento de Defesa do Estado do Havai, disse que "não foram capazes de determinar o que deflagrou os incêndios", mas lembrou o "alerta vermelho" emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia, devido à existência de "condições de seca". "Há combustível seco - árvores, plantas -, baixa humidade e ventos fortes", indicou, destacando as "rajadas de até 85 milhas por hora (137 km/h)", o que fez com que o condado de Maui "tivesse tantas dificuldades para conter o fogo e, como os ventos estavam muito fortes, não pudemos fornecer os helicópteros para ajudarem com descargas de água".

As chamas destruíram os edifícios históricos da cidade turística de Laihana, na ilha de Maui.

O incêndio continuava ativo esta quinta-feira, enquanto as equipas de resgate faziam buscas nas áreas devastadas, na esperança de encontrar sobreviventes.