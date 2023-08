O que é que o grupo Wagner está a fazer na Bielorrússia?

Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, existe a possibilidade de que às tropas bielorrussas se junte um pequeno número de conselheiros do Grupo, que atuarão como formadores.

O Grupo Wagner continua a manter a sua presença em instalações na Bielorrússia e a sua retirada para a Rússia permanece pouco clara - diz o Instituto para o Estudo da Guerra na sua última atualização.

Imagens de satélite recolhidas a 9 de agosto mostram um número significativo de veículos no acampamento Wagner na Bielorrússia, e podem mesmo indicar que mais veículos chegaram à base entre 1 e 9 de agosto.

Uma fonte ligada ao Wagner reforçou o desmentido de um alegado combatente do grupo, em que este afirmava que as especulações eram "fantasias", embora reconhecesse que muitos combatentes só tomam conhecimento dos seus destacamentos no último momento.

Fontes ucranianas continuam a informar sobre a expansão da atividade "wagneriana" na região de Brest, na Bielorrússia, e a 10 de agosto uma fonte ligada ao Wagner publicou imagens que mostram que instrutores continuam a dar formação a militares bielorrussos.

