Repórteres sem Fronteiras lançam satélite para chegar aos territórios de língua russa

De Euronews

O satélite lançado recentemente pela organização Repórteres sem Fronteiras permite que os órgãos de comunicação bielorussos cheguem, agora, a mais pessoas.

PUBLICIDADE

Os Repórteres sem Fronteiras lançaram um satélite, designado por Svoboda, que fornece sinais e programas de meios de comunicação independentes, de forma gratuita. Desta forma, os órgãos de comunicação bielorussos têm, agora, mais hipóteses de chegar ao público.

Este satélite permite a transmissão de nove canais de televisão e rádio em língua russa, através do popular satélite Hotbird da Eutelsat para territórios que incluem a Rússia, os territórios ocupados da Ucrânia e os países bálticos.

"Os meios de comunicação independentes não estão autorizados a trabalhar no interior do país. Em julho de 2021, as autoridades classificaram o nosso conteúdo como extremista", disse Pavel Sviardlou, diretor da Euroradio, acrescentado que “qualquer jornalista da Euroradio pode ser imediatamente preso, pelo que decidimos mudar a nossa equipa para a Polónia".

Estas são estratégias familiares para quem trabalha na Rádio Europa Livre, uma referência para os bielorrussos em termos de informação fiável, apesar das constantes tentativas do governo local de interromper as emissões.

"Lukashenko é um ditador, e a única forma de o combater é através dos meios de comunicação social que chegam à população bielorrussa. Temos de ter cuidado para que esta falta de liberdade de imprensa não se estabeleça na nossa sociedade", afirmou Stanislaw Pruszynski, jornalista e antigo colaborador da Radio Free Europe, citado pelas agências internacionais.

O satélite do Svoboda pode vir a ser útil para contornar a propaganda oficial dentro da própria Rússia.

"De acordo com as nossas estimativas, a população russa que tem acesso a informação independente situa-se entre 6 e 9%", explica Thibaut Bruttin, diretor-geral adjunto da Repórteres sem Fronteiras, citado pelas agências internacionais.

O lançamento do Svoboda ocorreu a pouco tempo do Dia da Liberdade da Bielorússia, que se celebra a 25 de março, e que assinala a fundação da República Democrática da Bielorrússia em 1918. Esta data é festejada pela diáspora bielorussa e por apoiantes da oposição democrática do país.