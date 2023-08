Jornalista Miri Michaeli defende que ao contrário do fenómeno "deep fake", as notícias com avatares de IA - o Deep Real - podem representar um compromisso com a verdade.

No mundo do jornalismo em constante evolução, está em curso uma alteração sísmica - uma mudança que desafia as convenções, perturba as práticas tradicionais e, se utilizada corretamente, pode anunciar o início de uma nova era.

A adoção da inteligência artificial está na vanguarda desta onda transformadora. O impacto no futuro do jornalismo é inegável, ameaçando potencialmente corroer a própria essência do jornalismo, ao mesmo tempo que revoluciona a forma como os jornalistas se relacionam com o público e fornecem notícias com maior clareza e alcance global.

À medida que assistimos ao aparecimento da primeira edição noticiosa do mundo totalmente automatizada por IA com apresentadores avatares digitais, as preocupações com as implicações desta tecnologia devem ser abordadas de modo a desbloquear o seu verdadeiro potencial.

Ao contrário do infame fenómeno das "falsificações profundas", as notícias com avatares de IA - conhecidas como "Deep Real" - podem representar um compromisso com a verdade, a transparência e a busca da integridade jornalística.

Enquanto as deep fakes simbolizam o engano e a mentira, o Deep Real pode ser a antítese - uma manifestação de jornalismo genuíno que aproveita o poder da tecnologia.

Construir confiança através da transparência

O aumento dos avatares gerados por IA e a utilização de imagens de actores ou jornalistas sem consentimento ou compensação suscitam receios legítimos quanto à exploração das suas identidades.

O recente episódio de Black Mirror "Joan Is Awful", que viu Selma Hayek envergonhar-se numa igreja, serve como um lembrete explosivo das consequências distópicas que podem resultar se estas preocupações não forem abordadas.

Uma das principais críticas feitas à tecnologia é o facto de esta levar à destruição da confiança no jornalismo.

Os detractores argumentam que a utilização de avatares gerados por IA e de scripts automatizados criará uma sensação de artificialidade e de distanciamento da realidade.

No entanto, se for implementada com rigor jornalístico e intelectual, tem o potencial de aumentar a transparência e criar confiança de formas sem precedentes.

As notícias podem quebrar as fronteiras tradicionais

Ao tirar partido da tecnologia de IA, podemos proporcionar ao público uma compreensão mais profunda do processo de produção de notícias, mostrando as fontes de dados e os algoritmos utilizados para gerar conteúdos.

Em vez de enfraquecer o papel do ser humano, os repórteres avatares de IA representam um salto inovador - uma fusão de inovação e integridade humanas que tem um imenso potencial para o jornalismo.

A tecnologia permite que as notícias rompam as fronteiras tradicionais, proporcionando reportagens com maior clareza e um alcance global que antes era inimaginável.

Ao mesmo tempo, em vez de diminuir o papel dos jornalistas humanos, os clones digitais permitem-lhes aprofundar o seu ofício.

Ao automatizar certos aspectos da produção de notícias, o Deep Real pode libertar os jornalistas, permitindo-lhes concentrarem-se em investigações e análises, e cultivar ligações significativas com as suas fontes.

É uma ferramenta que melhora a capacidade de contar histórias dos jornalistas, amplificando suas vozes e liberando sua criatividade.

E quanto à ética e à integridade no jornalismo com IA?

No domínio dos jornalistas de avatares digitais, as considerações éticas assumem uma importância primordial.

Para aproveitar eficazmente o potencial do jornalismo impulsionado pela IA e, ao mesmo tempo, defender os princípios da transparência e da responsabilidade, é necessário estabelecer directrizes sólidas e normas para todo o sector.

A transparência deve ser um princípio orientador, assegurando que o público tem conhecimento da utilização de avatares gerados por IA e distinguindo-os dos jornalistas humanos.

As organizações noticiosas devem também manter a responsabilidade, assumindo a responsabilidade pelo conteúdo produzido pelos avatares digitais e aderindo a medidas rigorosas de verificação de factos e de controlo de qualidade.

A preservação da integridade jornalística exige um compromisso com elevados padrões éticos, o exercício de um juízo crítico e o reconhecimento das limitações da tecnologia de IA como uma ferramenta que complementa, mas não substitui, os jornalistas humanos.

A utilização responsável da tecnologia de IA no jornalismo exige um empenhamento crítico contínuo. Embora a IA apresente oportunidades interessantes para alargar as fronteiras do jornalismo, a sua adoção deve ser abordada com ponderação.

As avaliações regulares do seu impacto na sociedade, na democracia e na profissão são essenciais para manter um equilíbrio saudável entre os benefícios da IA e os princípios fundamentais do jornalismo.

Ao adotar a IA com um forte enquadramento ético, podemos moldar um futuro em que a tecnologia e o jornalismo convergem harmoniosamente, enriquecendo a narração de histórias, expandindo o alcance e melhorando o discurso democrático.

Uma nova era para o jornalismo

Face a estes avanços, o futuro do jornalismo não é sombrio, mas mais brilhante do que nunca. A IA apresenta uma oportunidade sem paralelo para democratizar as notícias, personalizar a narração de histórias e ampliar o impacto dos jornalistas. É uma ferramenta que permite aos jornalistas ligarem-se a audiências globais, transcenderem fronteiras e navegarem pelas complexidades do nosso mundo com maior eficiência e precisão.

Ao abraçarmos esta nova tecnologia, aproveitemos plenamente o imenso potencial que ela oferece. Defendamos os valores intemporais da verdade, exatidão e transparência nesta nova era do jornalismo. O Deep Real representa a notável convergência do engenho humano e da inovação tecnológica - uma força poderosa que nos impulsiona para um futuro onde a narração de histórias não tem limites.

Ao integrar o Deep Real no tecido do jornalismo, podemos dar início a uma era de maior conetividade, inclusão e impacto.

É um apelo aos jornalistas, às organizações noticiosas e à sociedade em geral para que aproveitem esta ferramenta transformadora de forma responsável, com um compromisso inabalável para com os princípios que têm guiado o jornalismo ao longo da história.

Miri Michaeli, uma veterana jornalista israelita, é co-fundadora e principal pivot de notícias da ACT News, pioneira no domínio das emissões noticiosas alimentadas por IA, utilizando apresentadores de avatares digitais.