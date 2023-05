Parlamento europeu dá "luz verde" a projeto de regulamentação da inteligência artificial

De Euronews com AFP

Eurodeputados votaram a favor de novas regras para enquadrar melhor a utilização de tecnologia como o ChatGPT

O projeto da União Europeia para regulamentar a inteligência artificial ultrapassou hoje um obstáculo crucial, com os eurodeputados a apelarem a novas proibições e a uma melhor regulamentação do fenómeno ChatGPT.

A União Europeia quer ser a primeira no mundo a dispor de um quadro jurídico abrangente para limitar os abusos da inteligência artificial (IA), assegurando simultaneamente a inovação.

Bruxelas propôs um ambicioso projecto de regulamentação há dois anos, mas o seu estudo arrastou-se e tem sido adiado nos últimos meses por controvérsias sobre os perigos das IA, nomeadamente no que diz respeito à criação de texto ou imagens.

Os eurodeputados votaram em comissão esta manhã, em Estrasburgo, a favor do estabelecimento de uma regulamentação concreta acerca do recurso à inteligência articifial, uma posição que terá de ser confirmada em plenário em Junho. O próximo passo será uma negociação difícil entre as diferentes instituições.

[notícia em atualização]