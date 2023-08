Ferdinand Ostrop/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

George Soros - Direitos de autor Ferdinand Ostrop/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

George Soros - Direitos de autor Ferdinand Ostrop/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

De Euronews

A Open Society Foundations informou as organizações que contam com seu apoio que uma decisão recente da direcção põe fim à maioria das atividades na União Europeia para dedicar esses recursos a outras partes do mundo,