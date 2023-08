Fogos florestais obrigam a evacuar maior cidade do norte do Canadá

De Euronews com Lusa

Bombeiros estão a ter dificuldades no combate às chamas devido ao elevado número de incêndios.

Yellowknife, a maior cidade do extremo norte do Canadá, está cercada por quatro incêndios florestais a noroeste, norte e sudeste, que criaram um cenário dantesco na região.

As autoridades locais ordenaram, esta quarta-feira à noite, aos habitantes para deixarem a região até ao fim de semana, porque as chamas não estão a dar tréguas e a situação pode vir a complicar-se.

"A cidade não está em perigo imediato, (...) mas sem chuva os incêndios podem atingir os arredores da cidade neste fim de semana", sublinhou Shane Thompson, o ministro do Ambiente dos Territórios do Noroeste, área onde foi declarado o estado de emergência.

De acordo com as autoridades, 15% da população dos Territórios do Noroeste já foi retirada por aviões militares.

Grande parte das estradas, garantem, ainda são seguras, mas caso o fumo venha a limitar a visibilidade, quem deixar Yellowknife através da autoestrada será acompanhado através da zona de fogo ativa.

O primeiro-ministro, Justin Trudeau, disse que as Forças Armadas continuam a prestar apoio no terreno.

Acrescentou, na rede social X (antigo Twitter) que se continuarão a fornecer “os recursos necessários” e “a prestar toda a assistência possível.”

Em todo o país, há mais de mil fogos ativos. De acordo com o Canadian Interagency Forest Fire Centre, os fogos queimaram, até agora, 13,5 milhões de hectares, o equivalente à área da Grécia, e quase o dobro da área do último recorde absoluto, datado de 1989 com 7,3 milhões de hectares.