Herman Andaya, que se demitiu alegando motivos de saúde, tinha sido duramente criticado por não ativar as sirenes de alarme durante a resposta aos incêndios na ilha.

O chefe da Agência de Gestão de Emergências de Maui, Herman Andaya, renunciou ao cargo, alegando motivos de saúde.

Andaya foi duramente criticado por não ativar as sirenes de alarme durante a resposta aos incêndios da semana passada, Ele tinha defendido não ter feito soar as sirenes de emergência por recear que as pessoas avançassem na direção do fogo.

O Havai tem o que é considerado o maior sistema de sirenes de alerta ao ar livre do mundo.

As autoridades dos EUA já reconheceram a existência de, pelo menos, 111 mortos.