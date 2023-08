Encontrar os cádaveres nos escombros de Lahaina é uma das tarefas mais difíceis e penosas. Só cinco corpos foram até agora identificados.

Continua a crescer o número de vítimas mortais dos incêndios florestais de Maui, no Havai. São já 106 os mortos e apenas cinco corpos foram até agora identificados.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA enviou uma equipa de médicos legistas, patologistas e técnicos, juntamente com mesas de exame, unidades de raios X e outros equipamentos para identificar as vítimas e processar os restos mortais.

"Vai ser uma missão muito, muito difícil", disse Greene. "E a paciência será extremamente importante devido ao número de vítimas", disse Jonathan Greene, secretário adjunto da agência para a resposta.

As buscas prosseguem na cidade de Lahaina. O chefe da polícia disse na segunda-feira que as equipas, que utilizam cães farejadores de cadáveres, já vasculharam cerca de 32% da área ardida.

O governador do Havai, Josh Green disse que a tarefa de recuperar corpos é uma das partes mais difíceis do esforço e uma das razões pelas quais as autoridades estão a pedir paciência às pessoas que querem entrar na área "ground zero" dos incêndios.

As causas da tragédia estão a ser investigadas, enquanto as autoridades alertam as populações para o facto de poderem subsistir subprodutos tóxicos na área, incluindo na água potável.

De acordo com os cálculos da Karen Clark & Company, uma importante empresa de modelação de catástrofes e riscos, o incêndio de Lahaina causou cerca de 3,2 mil milhões de dólares em perdas de propriedades seguradas. Este valor não inclui os danos em bens que não tinham seguro.

Estes incêndios florestais são os mais mortíferos nos EUA em mais de um século. Ultrapassaram o número de vítimas do incêndio de 2018 no Camp Fire, no norte da Califórnia, que deixou 85 mortos.

Um século antes, o incêndio de Cloquet, em 1918, deflagrou no norte do Minnesota, assolado pela seca, e percorreu uma série de comunidades rurais, matando centenas de pessoas e destruindo milhares de casas.

Ajuda vai chegando a Maui

De todos os Estados Unidos têm chegado equipas para ajudar a criar condições para o retomar progressivo da vida em Lahaina.

O Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos está a ajudar na remoção de escombros e no fornecimento de energia temporária com mais de 60 elementos no terreno.

A Guarda Costeira dos EUA mudou seu foco para minimizar os impactos ambientais marítimos, mas ainda está pronta para ajudar as pessoas na água.

A Equipa de Segurança Marítima e Proteção de Honolulu da Guarda Costeira e a Força de Ataque Nacional da Guarda Costeira estabeleceram uma zona de segurança que se estende por uma milha náutica em direção ao mar a partir da linha costeira.

Também foram destacadas equipas e equipamento de combate à poluição.

Biden: "Não quero atrapalhar"

O Presidente Joe Biden afirma que ele e a primeira-dama, Jill Biden, visitarão o Havai "logo que possível" para avaliar os danos causados pelo incêndio florestal em Maui.

Biden disse que não quer que a sua presença interrompa os esforços de recuperação e limpeza.

"Não quero atrapalhar", disse o presidente, acrescentando que o trabalho de recuperação que está a ser realizado pelas equipas de emergência e de busca e salvamento é um "trabalho meticuloso" que "leva tempo".

Biden disse ter assegurado ao governador Josh Green que o Havai "terá tudo o que precisa do governo federal".