Ouro para a Hungria,Turquia, Chéquia, Brasil e Sérvia - a verdadeira universalidade do Judo

A Arena de Zagreb voltou a encher para ver os melhores judocas do mundo, no último dia do Grande Prémio de Judo na Croácia

No último dia do Grande Prémio de Judo de Zagreb, as atletas locais Lara Cvjetko e Barbara Matic, e a húngara Hedvig Karakas encontraram-se com os fãs. Deram autógrafos, tiraram fotografias e fizeram uma sessão de treino para crianças. Foi uma experiência marcante para os jovens judocas.

PUBLICIDADE

A Arena de Zagreb voltou a encher para ver os melhores judocas do mundo a lutar pelo ouro.

Nos -90kg, o húngaro Krisztian Toth garantiu uma medalha de ouro no Dia Nacional da Hungria. Uma vitória simbólica para o páis e para os seus fãs. Laszlo Toth, vice-Presidente da Federação Internacional de Judo, entregou as medalhas.

Nos -78kgs, Karol Gimenes teve o melhor dia do seu primeiro Campeonato do Mundo e conquistou o lugar mais alto do pódio. Sanda Corak, Diretora da Educação da Federação Internacional de Judo, entregou as medalhas

Nos -100kg, Aleksandar Kukolj marcou um waza-ari e aguentou nos últimos segundos do combate para conquistar a medalha de ouro, a sua primeira no Circuito Mundial desde 2018. Martin Poiger, Secretário-Geral da União Europeia de Judo, entregou as medalhas

Nos +78kg, Kayra Ozdemir esteve em grande forma e provou que merecia a primeira posição com um ippon no final do combate.Tomislav Culjak, Presidente Honorário da Federação Croata de Judo, entregou as medalhas

Nos +100kg, o duplo campeão olímpico Lukas Krpalek quase foi apanhado num hold down por Ota Hyoga, mas escapou e conseguiu uma vitória tática devido a penalizações. Vladimir Barta, Diretor Desportivo da Federação internacional de Judo, entregou as medalhas

Foi um grande dia para os atletas locais. E foi fim do Grande Prémio de Zagreb