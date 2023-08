Incêndios fora de controlo na Grécia e Tenerife

Tudo indica que as condições meteorológicas extremas na Grécia vão permanecer até, pelo menos, sexta-feira

Um hospital da cidade grega de Alexandrópolis teve de ser evacuado devido à aproximação das chamas, levando à retirada urgente de mais de uma centena de pacientes.

Há vários incêndios ativos na Grécia. As autoridades registaram mais de 60 novos focos no espaço de um dia, do nordeste ao centro do país, incluindo a região de Atenas e as ilhas de Eubeia e Kythnos.

As chamas alimentam-se de ventos violentos e temperaturas a rondar os 40 graus, e já fizeram dois mortos. Tudo indica que estas condições meteorológicas vão permanecer até, pelo menos, sexta-feira.

Chipre, Roménia, Chéquia, Croácia, Alemanha e Sérvia já enviaram equipas de bombeiros.

Na ilha espanhola de Tenerife, o fogo ainda está fora de controlo, tendo já devastado 15 mil hectares e forçado mais de 12 mil pessoas a abandonarem as suas casas.