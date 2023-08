Governo do Gabão impõe recolher obrigatório e corta a internet após votação em eleições gerais

De Euronews com AFP, AP

Em noite eleitoral, governo do Gabão impôs recolher obrigatório e cortou, por tempo indeterminado, a internet por "apelos à violência" e "difusão de desinformação".

O Governo do Gabão impôs um recolher obrigatório das 19h00 às 06h00, em todo o país, e suspendeu indefinidamente o acesso à Internet, no sábado à noite, altura em que terminava a votação para as eleições gerais.

O anúncio foi feito, na televisão pelo ministro das Comunicações desta nação centro-africana. Rodrigue Mboumba Bissawou justificava a decisão afirmando ter havido apelos à violência e à difusão de desinformação.

Os eleitores foram às urnas para eleger os novos líderes locais, os deputados nacionais e o próximo presidente do Gabão.

O atual presidente, Ali Bongo Ondimba, procura um terceiro mandato de sete anos para dar continuidade a uma dinastia política de 55 anos. Bongo chegou ao poder em 2009, após a morte do seu pai, Omar Bongo, que governou o país durante 41 anos.