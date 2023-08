De Euronews

Treinadores e técnicos mostram solidariedade com jogadoras.

Um gesto inequívoco de condenação. Onze treinadores e técnicos da comissão do selecionador da equipa feminina de futebol, Jorge Vilda, que representou Espanha no Mundial apresentaram demissão.

Apoiam Jenni Hermoso, acusada de mentir no caso do beijo roubado por Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), entretanto suspenso pela FIFA.

"Respeitamos, por completo, a decisão da FIFA. Reforça a posição do Governo espanhol em relação ao caminho que começámos neste caso. Está de acordo com as mais altas instâncias do futebol internacional. Diz que o caminho escolhido pelo governo espanhol é o caminho correto", sublinhou Victor Francos, secretário de Estado para o Desporto e presidente do Conselho Superior dos Desportos.

O comunicado, assinado por grande parte dos elementos da comissão técnica da equipa campeã mundial, acusa signatários da RFEF de os forçar a comparecer na assembleia geral extraordinária da última sexta-feira.

Acusam ainda a Federação de colocar mulheres na primeira fila para dar impressão de apoio a Rubiales.