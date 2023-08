De Euronews

Norte da Grécia continua a ser castigado pelos incêndios.

Mais de 150 mil hectares de área ardida durante o verão. A estimativa é do primeiro-ministro grego.

Kyriakos Mitsotakis manifestou-se durante um debate parlamentar, esta quinta-feira, sobre os grandes fogos florestais no país.

O incêndio na floresta de Dadia, no norte da Grécia, está a contribuir bastante para os números negros.

A arder há mais de dez dias foi descrito pela Comissão Europeia como o maior alguma vez registado nos Estados-membros.

Criticado pela oposição, Mitsotakis reconheceu que há coisas a melhorar e anunciou um fundo de recuperação de 200 milhões de euros, com indemnizações imediatas e um plano para restaurar as florestas ardidas.

O primeiro-ministro grego também falou na importância da prevenção.

“[Teremos] mais de cem drones capazes de monitorizar pontos sensíveis, muitas vezes usando inteligência artificial, para que possamos ser informados imediatamente sobre um foco de incêndio, quando ocorrer, sensores de medição de temperatura, câmaras em todos os locais arqueológicos e florestas de alto risco. Precisamos de melhores imagens de satélite. Vamos subscrever sistemas avançados de registo de calor por satélite que nos darão informações em tempo real sobre a evolução de um incêndio”, anunciou Mitsotakis.

As autoridades gregas reforçaram ainda mais as forças de combate a incêndios no nordeste do país esta quinta-feira onde um grande incêndio não dá tréguas, levando a emitir alertas aos residentes na área para estarem a postos para evacuações urgentes.