China prepara-se para a passagem do Saola

De Euronews com agências

O tufão vem acompanhado de chuva intensa e ventos que ultrapassam os 200 quilómetros por hora.

O tufão deverá atingir a costa sudeste da China nesta sexta feira . Mais de 460 mil pessoas foram retiradas das suas casas na província de Guangdong. Empresas e mercados financeiros foram encerrados em Shenzhen e Hong Kong.

PUBLICIDADE

Apesar de ter perdido o estatuto de “super tufão” , porque os ventos máximos baixaram de 240 quilómetros por hora para 220 quilómetros por hora, continua a ser equivalente a um furacão de categoria 4. Prevêem-se cortes de eletricidade, danos causados pelo vento e inundações costeiras.

Segundo as agências de notícias locais , cerca de 85 mil navios de pesca da província de Guangdong regressaram aos seus portos e 82 estâncias costeiras foram temporariamente encerradas.

Em Hong Kong, as autoridades emitiram esta sexta-feira um alerta de tufão n.º 8, o terceiro aviso mais elevado no âmbito do sistema meteorológico da cidade. Espera-se que centenas de voos sejam cancelados devido à tempestade.

O Saola deverá passar a menos de 50 quilómetros de Hong Kong e atingir a província de Guangdong no início de sábado.

Prevê-se que a tempestade enfraqueça durante o fim de semana, à medida que se desloca para sul ao longo da costa.

O segundo tufão do Pacífico, o Haikui, deverá atingir o leste da China no domingo.