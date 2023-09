Verstappen vence em Itália e bate recorde

De Euronews

O piloto da Red Bull conseguiu a décima vitória consecutiva.

Max Verstappen bateu o recorde de vitórias consecutivas no campeonato de Fórmula 1.

O piloto da Red Bull venceu o Grande Prémio de Itália, em Monza, e deixou para trás o recorde estabelecido por Sebastian Vettel, que venceu nove corridas consecutivas em 2013.

Este domingo, no segundo lugar ficou Sergio Pérez também da Red Bull e o terceiro lugar foi para Carlos Sainz da Ferrari. Com esta vitória, Verstappen aumentou a vantagem sobre Pérez na classificação geral, e está cada vez mais perto do seu terceiro título mundial.