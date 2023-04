Desportos radicais para todos os gostos no Qatar

Dos ralis a ciclismo em dunas e caminhadas no deserto, o Qatar tem muito para oferecer aos que procuram emoção, procurando empurrar os limites da resistência humana, desafiar a mente contra as forças da natureza, ou para aqueles que apenas esperam ver alguma ação de desportos radicais:

O Rali Internacional do Qatar é a segunda paragem do Campeonato de Ralis do Médio Oriente da FIA de 2023, em seis partes.

Este ano, os organizadores locais fizeram pequenos ajustes no circuito e tornaram o percurso mais compacto para melhorar o que dizem ser já um dos principais ralis da região.

"O terreno é, na maioria uma mistura de cascalho, areia, secções rochosas, pedras. Nunca se sabe o que se pode esperar no Qatar", explicou Stanley da Silva, inspetor-chefe da Federação de Desportos Motorizados do Qatar.

O evento de três dias coloca os condutores de corridas, mecânicos e carros nos seus ritmos. É por isso que a Federação Internacional do Automóvel (FIA), o órgão dirigente do desporto automóvel mundial, assegura que todos os eventos de corridas sejam realizados de forma segura e responsável.

"Fazemos o escrutínio, temos de inspecionar e cuidar para que todos os carros passem pelas verificações de segurança necessárias e [só então] sejam aprovados para corridas", acrescentou Stanley da Silva.

Raivis Kucers, mecânico, prepara os carros para o rali Euronews

"O carro pode voltar bonito e brilhante ou pode voltar em pedaços. É com isso que temos de lidar", disse Raivis Kucers, mecânico da Sports Racing Technologies (SRT), uma equipa profissional que reclamou dois pódios no Qatar este ano.

O seu trabalho é verificar os carros antes de chegarem aos inspetores. O resto da equipa dá os últimos retoques - colocam os autocolantes, limpam os carros e realizam as importantíssimas verificações finais de segurança antes da corrida.

"A tarefa principal é concentrar-se em que os calibradores de segurança estejam corretos e em bom estado, os assentos sejam seguros e bons e os cintos de segurança, tanques de combustível, extintores de incêndio, os carros sejam seguros para iniciar o rali", explicou o delegado da FIA, Karmo Uusmaa.

Ação no Rali Internacional do Qatar QMMF

"Fazer ralis não é como conduzir nas estradas normais, públicas, que se fazem a 60 km/h. Por vezes, são áreas onde tudo pode acontecer. Pode haver algo que pode levar a um acidente. A ideia é que, sempre que algo acontece, o condutor e o copiloto dentro saiam sem qualquer ferimento", acrescenta.

O rali data dos anos 70, mas o chefe de equipa da SRT, Arturs Priednieks, diz ter visto o interesse crescer ao longo dos anos.

"No nosso primeiro ano tivemos três carros em competição. No ano passado, quatro carros e este ano seis carros. Portanto, estamos a crescer aqui na região, e penso que a Federação Automobilística do Qatar está a fazer um grande trabalho para promover o rali e o desporto na região. Por isso, está a crescer", diz.

"As etapas no Qatar, são bastante exigentes. São muito duras, pelo que precisamos de preparar especialmente os carros". São rápidas e complicadas em algumas partes. Portanto, é um rali interessante, mas os condutores devem ser muito cuidadosos e também os carros devem ser bem preparados", acrescenta Priednieks.

Quando a poeira finalmente assentou, o piloto que levou o seu 17º troféu no Rali do Qatar, quarto consecutivo, foi o qatari Nasser Al Attiyah.

Um lugar incrível para o kitesurf

As águas deslumbrantes que rodeiam o Qatar proporcionam condições ideais para o kitesurf: um desporto radical em que os praticantes saltam e rodopiam no ar a velocidades de vento rápidas sobre o mar.

Tal como as corridas de automóveis, o kitesurf também assistiu a um recente boom em popularidade na região.

"O Estado do Qatar é um local surpreendente para o kitesurf", diz Rashid Almansoori, atleta e treinador de kitesurf.

"É uma península, por isso temos a água que rodeia o país, por todo o lado. Temos diferentes variedades de spots - temos as águas planas para os principiantes, temos as ondas para os waveriders, temos as grandes lagoas. É um excelente local para aprender kitesurf e também, é um local seguro.

Rashid Almansoori em ação Euronews

O kitesurf é um desporto extremo. Mas também pode ser feito de forma tranquila. Posso compará-lo à condução. Assim, se conduzir pode fazê-lo em segurança, sem ação, sem loucuras. Com o kitesurf acontece o mesmo.

"É uma coisa espantosa poder desfrutar da natureza usando a força do vento, na água, saltando alto, fazendo algumas acrobacias. O kitesurf é um desporto fantástico, que nos permite viver com a natureza", disse Almansoori a Qatar 365.

Rashid Almansoori Euronews

Rashid representou o Qatar no GKA Kite World Tour de 2023, que teve início na Praia de Fuwairit Kite. Conta-nos que a sua experiência a competir entre tantos atletas de classe mundial o inspirou a apontar para o topo: "Foi um prazer representar o meu país e ser o único qatari a participar nesta competição. O GKA World Tour é um campeonato mundial onde os campeões de todo o mundo participam. Foi uma grande experiência. Aprendi muito com os campeões mundiais e gostaria de um dia chegar ao nível deles e ser um dos maiores kitesurfistas do mundo", diz.

Al Adaid Desert Challenge

Ao longo dos últimos anos, as provas de resistência têm crescido em popularidade em todo o mundo. No Qatar, os organizadores têm levado estes desafios mais longe.

O deserto Sealine do Qatar é o ponto de partida do Al Adaid Desert Challenge, o evento mais cansativo do calendário de ciclismo todo-o-terreno do país.

Organizada por ciclistas do Qatar, a prova apresenta um percurso de 40 quilómetros pelo deserto, sobre oito dunas de areia, um terreno misto de areia e cascalho, e qualquer tipo de condições meteorológicas que a Mãe Natureza tenha para oferecer.

Al Adaid Desert Challenge Euronews

Os participantes podem fazer a rota de bicicleta, a correr ou de ambas as formas. Fazem-no quer chova ou faça sol, tentando ganhar a batalha mental dentro de si. A vitória é doce, assim como a sensação de realizar um grande feito.

"A primeira duna não foi muito má, na segunda tive de parar e esvaziar os meus sapatos porque encheram logo, e decidi abrandar. Quando cheguei à terceira, sentia-me bem, por isso continuei a correr e adorei", conta a participante Vicki Allan.

Ouvir isso é uma vitória para os organizadores do Al Adaid Desert Challenge, que não só esperam expandir a sua lista de estreantes como também fazê-los voltar.

"O Estado do Qatar distingue-se em todos os desportos como o ciclismo, natação, futebol ou qualquer outro desporto. Estamos a fazer esta competição como um desafio para muitas pessoas de todas as nacionalidades", diz o treinador e atleta do Qatar Hamad Al Jaaidi.

"É um grande sentimento para nós, como organizadores, ver pessoas de todo o mundo participar nesta corrida e conhecer o terreno do Qatar ou descobrir o Qatar de bicicleta", conclui.

Seja em duas rodas ou a pé, o Al Adaid Desert Challenge está a ganhar ritmo e está mais próximo do que nunca de ser uma corrida internacional de alto nível.