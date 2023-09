De Euronews

"Um pirata chamado Olaf Scholz". Não é um meme, é a fotografia que o chanceler alemão postou no X (antigo Twitter) dias depois de sofrer um acidente enquanto corria.

O governo quis tranquilizar os que estavam preocupados com a saúde do chanceler e Scholz, bem humorado, quis antecipar as reações nas redes sociais.

Steffen Hebestreit, porta-voz do governo, esclareceu em conferência de imprensa: "Ele está a sair-se bem dadas as circunstâncias. Acabámos de publicar uma foto nas redes sociais para que todos se possam acostumar com sua aparência nas próximas semanas. Ele estava de bom humor esta manhã, ainda que um pouco machucado, mas vai participar em todos os compromissos que estão agendados".

O chanceler agradeceu os votos de melhoras e disse que não é tão grave como parece.

Uma hora após a sua publicação, o post no X tinha mais de 14.000 "likes" e 3.000 respostas.

Antecipando as reações dos internautas, Olaf Scholz disse estar "impacientemente à espera dos memes".