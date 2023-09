Um "pirata" chamado Scholz: Chanceler alemão faz primeira aparição pública depois de queda

O chanceler alemão Olaf Scholz, de pala no olho, fez a primeira aparição pública depois de uma queda enquanto corria e brinca com a situação.

Primeira aparição em público de Olaf Scholz em "versão pirata". Depois da fotografia, as imagens. Olaf Scholz apareceu, de pala preta no olho direito, numa reunião do grupo parlamentar do SPD.

Um momento que não terá surpreendido ninguém já que o chanceler alemão tinha publicado, nas redes sociais, uma fotografia sua com este novo "look", para que pudessem todos acostumar-se à sua nova, ainda que temporária, imagem.

Scholz, sofreu uma queda enquanto corria, no último domingo. Na internet, mostrava-se espirituoso e garantia que, apesar dos ferimentos parecem impressionantes, "parece pior do que é".

Scholz participará em todos os eventos previstos para esta semana, garantia o seu gabinete.